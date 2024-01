Wall Street hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 4.850,43 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 38.001,81 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent hoger op 15.360,29 punten. Wall Street bouwde daarmee voort op de winsten van vrijdag, toen de S&P 500 een nieuw recordniveau bereikte en technologieaandelen herstelden. De Dow Jones index sloot maandag voor het eerst boven de 38.000 punten. "Vanuit centrale banken kwam er afgelopen week ‘push back’ qua timing van de renteverlagingen", zei hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschat en Kempen. "Ook Fed-bestuurders maanden beleggers aan om niet al te voortvarend te zijn met hun renteverwachtingen en zij kregen bevestiging vanuit economische data. Kleinhandelsverkopen bleken in december boven verwachting te presteren. Net zoals de arbeidsmarkt. Met een aanhoudend laag aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. Bij de Amerikaanse consument neemt het vertrouwen ook weer toe", voegde hij toe. Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie in december zijn gedaald met 0,1 procent. De index kwam uit op 103,1, na een daling van 0,5 procent in november. De februari-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 1,78 dollar hoger op 75,19 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0884. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0890 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0897 op de borden. Op macro-economisch vlak staan maandag in de VS geen publicaties geagendeerd. Bedrijfsnieuws Boeing noteerde circa 0,6 procent lager, nadat toezichthouder FAA zondagavond een oproep deed om de schroeven te controleren van deuren van een ander vliegtuigmodel van Boeing. Eerder deze maand werden alle 737 MAX 9 vliegtuigen aan de grond gehouden, nadat op 5 januari de deur van een nooduitgang van het vliegtuig afbrak tijdens een vlucht. Nu moet ook de oudere 737-900ER worden gecontroleerd, hoewel er na 11 miljoen vlieguren nooit problemen zijn gemeld. Gilead verloor bijna 11 procent na teleurstellende resultaten van een medicijn tegen longkanker, hoewel het bedrijf de hoop nog niet heeft opgegeven. Acher Daniels Midland stond in de schijnwerpers. Het agribedrijf heeft zijn financieel directeur met verlof gestuurd, terwijl de boekhouding in het voedingssegment tegen het licht wordt gehouden. Het aandeel verloor bijna 23 procent. Sunoco en NuStar Energy willen fuseren middels een aandelenruil. NuStar noteerde ruim 16 procent hoger. Exxon Mobil klaagt Arjuna Capital en Follow This aan, om te voorkomen dat deze voorstellen doen om de uitstoot van broeikasgassen door het oliebedrijf en zijn klanten te verminderen. Volgens de aanklacht zijn de partijen alleen aandeelhouder geworden om voorstellen te doen die de bedrijvigheid van Exxon Mobil verminderen. Exxon daalde 0,1 procent. Microsoft meldde dat hackers met steun van de Russische regering hebben ingebroken in de email-accounts van enkele topmanagers. Het aandeel verloor circa 0,4 procent. Later in de week zullen Netflix en Tesla kwartaalcijfers rapporteren, evenals United AirLines en Alaska Air. Ook huizenbouwer D.R. Horton en oliedienstverlener Halliburton komen met cijfers, net als Procter & Gamble, dat beleggers inzicht geeft in de gemoedstoestand van de Amerikaanse consument. Bron: ABM Financial News

