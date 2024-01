Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag hoger gesloten, terwijl beleggers de geopolitieke spanningen en de vooruitzichten voor de vraag afwogen. WTI steeg vorige week met 1 procent, terwijl Brent 0,3 procent won. De winsten voor olie van vorige week werden grotendeels veroorzaakt door het koude weer in North Dakota en andere delen van het noorden van de VS, dat productieonderbrekingen veroorzaakte, aldus analisten van Sevens Report Research. Ruwe olie haalde af en toe steun uit de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, maar slaagde er niet in een risicopremie in te bouwen voor geopolitieke risico's, waarbij WTI 20 dollar onder het hoogste punt van 2023 handelde, een niveau dat eind september 2023 werd bereikt. "De zogenaamde 'fear bid' rond de oorlog tussen Israël en Hamas is steeds zwakker geworden door het simpele feit dat de regionale spanningen en gevechten geen betekenisvolle impact hebben gehad op de mondiale olieproductie tot nu toe, en ondanks het feit dat verschillende schepen de afgelopen week in de Rode Zee zijn aangevallen", aldus de analisten Sevens Report Research. De olieprijs liep tevens op na een Oekraïense aanval op een Russische brandstofexportterminal, wat tot opschorting van sommige activiteiten leidde. Marktanalist Robert Yawger van Mizuho merkte op dat de markt zich wat meer zorgen maakt over potentiële krapte in het aanbod. De februari-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 1,78 dollar hoger op 75,19 dollar. Bron: ABM Financial News

