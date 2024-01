Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,8 procent tot 472,86 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,8 procent op 16.683,36 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,6 procent op 7.413,25 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent hoger op 7.487,71 punten. Daarmee maken de Europese aandelenmarkten een deel van de recente verliezen goed, toen markten hun verwachtingen voor renteverlagingen terugschroefden. "Het is een 'warmer' begin van de week voor de Europese indices, waarbij de aandelen grotendeels aan terrein winnen. Zelfs het vleugje 'koude' scepsis over de vooruitzichten voor renteverlagingen blijkt geen grote domper", zei Hargreaves Lansdown. Komende handelsweek zullen bedrijfscijfers centraal staan, naast de rentebesluiten van de Bank of Japan en de Europese Centrale Bank. "De belangrijkste gebeurtenis deze week is de bijeenkomst van de ECB op donderdag, waarbij we verwachten dat de rente voorlopig ongewijzigd zal blijven, maar een signaal afgegeven zal worden dat de volgende rentewijziging hoogstwaarschijnlijk een verlaging zal zijn, die in de zomer zou kunnen plaatsvinden", zei Danske Bank. Olie noteerde maandag 1,5 procent hoger op 74,64 dollar per vat. De Europese obligatierentes daalden licht. De euro/dollar noteerde op 1,0890. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0890 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0897 op de borden. Bedrijfsnieuws In de DAX ging Zalando aan kop met een winst van 4,4 procent, Bayer won 1,5 procent en Siemens noteerde 1,7 procent hoger. RWE was met een verlies van 2,2 procent de sterkste daler. Commerzbank verloor 1,7 procent. In Parijs won Alstom 4,3 procent. Pernod Ricard verloor 0,9 procent. Crédit Agricole steeg 0,7 procent. De bank maakte bekend dat het een belang van 7 procent heeft genomen in betalingsbedrijf Worldline, nu de twee bedrijven doorgaan met de in juli aangekondigde plannen om een nieuwe joint venture op te richten voor de verwerking van betalingen. Worldline steeg 0,9 procent. In Amsterdam werd Adyen 2,2 procent duurder. La Française des Jeux heeft een overnamebod gedaan op het Zweedse Kindred, moederbedrijf van onder meer Unibet, in een poging om de Britse rivaal Entain, bekend van Ladbrokes, naar de kroon te steken. FdJ maakte maandag bekend dat het 130 Zweedse kroon per aandeel biedt op Kindred, wat overeenkomt met een waardering van 2,6 miljard euro. De overnamesom biedt een premie van 24 procent ten opzichte van de slotkoers van Kindred op 19 januari. Aandelen van FdJ stegen 5,5 procent. Kindred won 16,7 procent in Stockholm. ING en Barclays verhoogden maandag het koersdoel op Just Eat Takeaway. Het aandeel daalde echter 1,8 procent in Amsterdam. UCB steeg 2,3 procent in Brussel na een adviesverhoging door Citi van Neutraal naar Kopen. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent hoger op 4.855,81 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

