Tech geeft AEX aardige impuls

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag keurig hoger geëindigd. De AEX steeg 0,9 procent op 785,60 punten.

Het optimisme in Europa volgde op een positief slot op Wall Street op vrijdag, met daarbij een all time high voor de S&P 500. Met name halfgeleiders beleefden een goede week, na een sterke update van TSMC. Ook maandag zaten de chippers in de lift en dat is gunstig voor de techzware AEX.

"Op de financiële markten is het korte dipje in de eerste week van het nieuwe jaar omgeslagen in optimisme", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Toch is de correctieve fase voor de AEX nog niet voorbij, waarschuwde Justin Blekemolen van Lynx in een technische analyse. "Als de uitbraak mislukt, dan kan een nieuwe daling volgen en een test van de steun rond 766 punten. Bij een doorbraak hieronder kan de beurs richting het volgende steunniveau op 755 zakken", aldus de beleggingsspecialist.

Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. De Amerikaanse leidende indicatoren daalden in december opnieuw, maar minder hard dan in de maand ervoor.

Later in de week volgt het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, maar wijzigingen in het monetaire beleid worden niet verwacht. Beleggers zullen vooral letten op nieuwe hints over de eerste renteverlaging dit jaar.

De markt liep de afgelopen tijd op de zaken vooruit en gokte op een eerste verlaging in april. Toch maakten meerdere ECB-bestuurders, onder wie voorzitter Christine Lagarde, afgelopen week bij het World Economic Forum in Davos duidelijk dat dat toch echt te vroeg is.

ING verwacht dat de ECB bij het komende rentebesluit de nadruk zal leggen op de afhankelijkheid van macrocijfers bij het bepalen van het rentebeleid. Wellicht geeft voorzitter Lagarde daarbij ook inzicht in de mogelijke voorwaarden voor een renteverlaging, zonder dat er vooraf iets wordt toegezegd.

De euro/dollar handelde maandag licht lager op 1,0890. De obligatierentes daalden licht. WTI-olie werd anderhalf procent duurder op 74,43 dollar per vat.

Stijgers en dalers

ASMI en ASML wonnen 2,5 tot 3 procent na koersdoelverhogingen van Berenberg en gingen daarmee aan kop in de AEX. ASML opent woensdag de boeken. Besi won maandag ruim anderhalf procent.

Adyen steeg meer dan 2 procent. De Franse bank Crédit Agricole maakte bekend dat het een minderheidsbelang van 7 procent in Adyens concurrent Worldline heeft genomen, als onderdeel van een joint venture die de twee partijen samen aan het opzetten zijn.

Verder viel ook de koerswinst van Aegon op. De verzekeraar steeg ruim 2,5 procent in waarde.

DSM-Firmenich was maandag de gebeten hond in de hoofdindex, met een verlies van ruim 2 procent. Prosus leverde rond een half procent in nadat het aandeel Tencent maandag in Hongkong stevig daalde.

Na de koersval van vorige week wist Corbion deels te herstellen in de AMX, met een winst van bijna 3,5 procent. Het bedrijf houdt volgende week een beleggersdag.

Alfen ging aan kop in de Midkap, met een winst van bijna 7 procent, terwijl OCI de rij sloot met een verlies van meer dan 2 procent. JDE Peet's verloor 2 procent, maar noteerde ook ex-dividend. Zonder dit effect zou het aandeel vrijwel vlak zijn gesloten.

Basic-Fit steeg 2,5 procent. Barclays verlaagde het koersdoel maar het Overwogen advies werd gehandhaafd.

Ebusco veerde op in de AScX, na een stevige daling afgelopen week. Het aandeel steeg ruim 4 procent. TomTom won meer dan 5 procent en was daarmee koploper bij de kleine aandelen. Heijmans steeg ruim 3 procent.

De verliezen bleven grotendeels beperkt tot minder dan een procent voor onder meer CM.com en Lucas Bols. Azerion liet wel 2 procent gaan.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot een half procent in het groen.