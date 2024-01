Bij rentebesluit ECB zoekt men naar hints over verlagingen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zal het monetaire beleid komende donderdag naar verwachting handhaven en dus zullen beleggers vooral zoeken naar nieuwe hints over de eerste renteverlaging dit jaar.

"Hoewel we niet verwachten dat de ECB haar standpunt deze week al zal wijzigen, zijn we het wel eens met de markten dat de versoepelingscyclus waarschijnlijk in april zal beginnen", schreven valutastrategen van Monex Europe, die vinden dat de "havikistische boodschap" van de ECB, die deze week waarschijnlijk zal worden herhaald, ongeloofwaardig is.

De markt liep de afgelopen tijd al op de zaken vooruit en gokt inderdaad op een eerste verlaging in april. Toch maakten meerdere ECB-bestuurders, onder wie voorzitter Christine Lagarde, afgelopen week bij het World Economic Forum in Davos duidelijk dat dat toch echt te vroeg is.

En dat was volgens econoom Carsten Brzeski van ING nu juist wat de ECB niet moest doen. In een vooruitblik schreef de econoom dat de ECB de verleiding moest weerstaan om de zeer agressieve marktverwachtingen over aanstaande renteverlagingen tegen te spreken.

"Het lijkt erop dat ECB-bankiers onze voorbeschouwing niet hebben gelezen. In feite was er de afgelopen dagen een explosie van voorzitters van nationale centrale banken die commentaar gaven op de mogelijkheid en timing van renteverlagingen", zag Brzeski.

Lagarde zinspeelde in Davos op een eerste renteverlaging in juni. Opmerkelijk, volgens de econoom van ING, want in november zei Lagarde nog dat de ECB "de komende kwartalen" niet zou beginnen met het verlagen van de rente.

"Wederom een bewijs dat centrale bankiers zich moeten onthouden van al te expliciete forward guidance", stelde Brzeski.

De ING-econoom verwacht dat de ECB bij het komende rentebesluit de nadruk zal leggen op de afhankelijkheid van macrocijfers bij het bepalen van het rentebeleid. Wellicht geeft Lagarde daarbij ook inzicht in de mogelijke voorwaarden voor een renteverlaging, zonder dat er vooraf iets wordt toegezegd, aldus Brzeski.

Volgens Luc Aben van Van Lanschot Kempen wil de ECB verder inzicht krijgen in de ontwikkeling van de lonen. "Gemiddeld stijgen CAO-lonen in de eurozone met 4,7 procent. Voor een belangrijk deel is dat een inhaalbeweging tegenover de inflatie, doch de centrale bank wil bevestiging dat de loondruk niet verder toeneemt", aldus de econoom.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is de economie van de eurozone sinds het derde kwartaal van 2022 maar weinig gegroeid, terwijl de inflatie sterk is gedaald sinds de piek van meer dan 10 procent in oktober 2022.

"De weg is dus vrij voor renteverlagingen", meent Hewson. Maar meningsverschillen tussen leden in de raad van bestuur van de ECB kunnen snel de kop opsteken, als er al geen barsten in de consensus zitten, waarschuwde de marktkenner.

Hewson denkt dat de eerste schatting van het bruto binnenlands product in de eurozone voor het vierde kwartaal, een cijfer dat eind januari wordt verwacht, en de inflatie over de maand januari, de roep om een eerdere renteverlaging, mogelijk in maart, kunnen versterken. Zeker als de groei zwak is en de inflatie blijft afkoelen.

"De markten gaan momenteel uit van vier renteverlagingen door de ECB dit jaar, vanaf juni en in stappen van een kwart procentpunt", aldus Hewson.

Barclays verwacht dat de ECB in april voor het eerst de rente zal verlagen met 25 basispunten, gevolgd door opeenvolgende verlagingen van 25 basispunten gedurende de rest van het jaar.

"Als de ECB in plaats daarvan in juni zou beginnen met verlagen, denken we dat een verlaging met 50 basispunten tijdens de zomer heel waarschijnlijk is", aldus de Britse bank.

De ECB maakt komende donderdag om 14.15 uur het nieuwe rentebesluit bekend, gevolgd door een toelichting door voorzitter Lagarde een half uur later.