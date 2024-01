Hogere start voor Wall Street in verschiet

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, na de records op Wall Street vrijdag, met veel belangstelling voor de techsector.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de opening tot 0,3 procent in het groen en de Nasdaq koerst af op een openingswinst van 0,5 procent.

Ook in Europa stonden de aandelenbeurzen hoger, herstellend van eerdere marktverliezen door het bijstellen van de verwachting van renteverlagingen dit jaar.

Volgens Matthew Tuttle zijn de aandelen van de Magnificent Seven technisch "overbought" na de koerswinsten van vorige week.

"Mijn gevoel is dat we voorlopig nergens heen gaan, totdat de onenigheid tussen de markt en de Fed over renteverlagingen is opgelost, maar onderschat niet de kracht van de optimisten als die de beuk erin gooien", stelde Tuttle.

De aandacht van beleggers zal deze week deels uitgaan naar de centrale banken, met name de ECB en Bank of Japan, naast nieuwe bedrijfsresultaten. Ook is er een Amerikaanse PCE-inflatiecijfer en een economisch groeicijfer deze week. De PCE-inflatie geldt als de favoriete inflatiebarometer van de Fed. De Amerikaanse centrale bank komt volgende week, op woensdag 31 januari, met een nieuw rentebesluit.

Loongroei kan de gehoopte overwinning van de ECB op de inflatie voor de neus van de centrale bank weggrissen, schreef Commerzbank. De loongroei is te sterk om het doel van 2 procent inflatie te bereiken, vrezen de economen van de Duitse bank.

De olieprijs steeg licht. WTI-olie voor maart werd 0,4 procent duurder op 73,56 dollar en Brent-olie kostte 0,4 procent meer op 78,85 dollar.

De tarieven voor zeecontainers blijven ondertussen stijgen door de aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op vrachtschepen in de Rode Zee.

De euro/dollar noteerde op 1,0885. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0892 op de borden. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde maandag licht maar bleef ruim boven de 4 procent.

Volgens UniCredit Research kan de dollar moeite hebben om te herstellen tenzij de markt een langer hoge rente gaat inprijzen.

Bedrijfsnieuws

Boeing noteerde 0,3 procent lager, nadat toezichthouder FAA zondagavond een oproep deed om de schroeven te controleren van deuren van een ander vliegtuigmodel van Boeing. Eerder deze maand werden alle 737 MAX 9 vliegtuigen aan de grond gehouden, nadat op 5 januari de deur van een nooduitgang van het vliegtuig afbrak tijdens een vlucht. Nu moet ook de oudere 737-900ER worden gecontroleerd, hoewel er na 11 miljoen vlieguren nooit problemen zijn gemeld.

Gilead verloor 11 procent na teleurstellende resultaten van een medicijn tegen longkanker, hoewel het bedrijf de hoop nog niet heeft opgegeven.

Acher Daniels Midland stond in de schijnwerpers. Het agribedrijf heeft zijn financieel directeur met verlof gestuurd, terwijl de boekhouding in het voedingssegment tegen het licht wordt gehouden. Het aandeel noteerde 16,4 procent in het rood voorbeurs.

Sunoco en NuStar Energy willen fuseren middels een aandelenruil. NuStar noteerde voorbeurs 22 procent hoger.

Exxon Mobil klaagt Arjuna Capital en Follow This aan, om te voorkomen dat deze voorstellen doen om de uitstoot van broeikasgassen door het oliebedrijf en zijn klanten te verminderen. Volgens de aanklacht zijn de partijen alleen aandeelhouder geworden om voorstellen te doen die de bedrijvigheid van ExxonMobil verminderen. Exxon lijkt vlak te gaan openen.

Microsoft meldde dat hackers met steun van de Russische regering hebben ingebroken in de email-accounts van enkele topmanagers. Het aandeel noteerde voorbeurs een half procent hoger.

Later in de week zullen Netflix en Tesla kwartaalcijfers rapporteren, evenals United AirLines en Alaska Air. Ook huizenbouwer D.R. Horton en oliedienstverlener Halliburton komen met cijfers, net als Procter & Gamble, dat beleggers inzicht geeft in de gemoedstoestand van de Amerikaanse consument.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag flink hoger, waarbij de S&P 500 zijn record na twee jaar weer wist aan te scherpen. De S&P 500 steeg 1,2 procent naar 4.839,81 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 37.863,80 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent hoger op 15.310,97 punten.