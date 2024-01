Futures Wall Street wijzen omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, na de records op Wall Street vrijdag, met veel belangstelling voor de techsector. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,3 procent in het groen en de Nasdaq koerst op een openingswinst van 0,6 procent. Ook in Europa stonden de aandelenbeurzen hoger, herstellend van eerdere marktverliezen door het bijstellen van de verwachting van renteverlagingen dit jaar. De aandacht zal deze week uitgaan naar de centrale banken, met name de ECB en Bank of Japan naast bedrijfsresultaten. Loongroei kan de gehoopte overwinning van de ECB op de inflatie voor de neus van de centrale bank weggrissen, schreef Commerzbank. De loongroei is te sterk om het doel van 2 procent inflatie te bereiken, vrezen de economen van de Duitse bank. De olieprijs steeg. WTI-olie voor maart werd maandag 0,5 procent duurder op 83,58 dollar en Brent-olie kostte 0,4 procent meer op 78,86 dollar. De aandelenmarkten gingen het nieuwe jaar in met de aanname dat alles dit jaar perfect zou lopen, maar de jojo-bewegingen voor aandelen en obligaties wijzen erop dat de werkelijkheid wisselvalliger zal zijn. De aandelenmarkten staan op recordniveaus dankzij de afkoelende inflatie die beleggers heeft aangespoord om maar liefst zes renteverlagingen in te prijzen. Lagere rentes drukken de waarde van obligaties en stimuleren daarom vaak de aandelenkoersen. De Chinese centrale bank heeft intussen de beleidsrentes op peil gehouden. De tarieven voor zeecontainers blijven ondertussen stijgen door de aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op vrachtschepen in de Rode Zee. De euro/dollar noteerde op 1,0892. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er ook 1,0892 op de borden. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde maandag licht maar bleef ruim boven de 4 procent. Volgens UniCredit Research kan de dollar moeite hebben om te herstellen tenzij de markt een langer hoge rente gaat inprijzen. Bedrijfsnieuws Exxon Mobil klaagt twee duurzame beleggingsmaatschappijen Arjuna Capital en Follow This aan, om te voorkomen dat deze voorstellen doen om de uitstoot van broeikasgassen door het oliebedrijf en zijn klanten te verminderen. Volgens de aanklacht zijn de beleggers alleen aandeelhouder geworden om voorstellen te doen die de bedrijvigheid van ExxonMobil verminderen. Exxon daalde voorbeurs licht. Microsoft meldde dat hackers met steun van de Russische regering hebben ingebroken in de email-accounts van enkele topmanagers. Het aandeel noteerde voorbeurs een half procent hoger. Slotstanden De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag flink hoger, waarbij de S&P 500 de recordstanden na twee jaar weer wist aan te scherpen. De S&P 500 steeg 1,2 procent naar 4.839,81 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 37.863,80 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent hoger op 15.310,97 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.