Credit Agricole neemt belang in betaalbedrijf Worldline Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen Worldline stegen maandag, nadat de Franse bank Crédit Agricole bekendmaakte dat het een minderheidsbelang van 7 procent in het betaalbedrijf heeft genomen. Het aandeel Worldline steeg rond het middaguur zo'n 3,5 procent in Parijs. Concurrent Adyen won 3 procent in Amsterdam. De deelneming volgt op een overeenkomst die Crédit Agricole en Worldline in juli sloten om een joint venture op te richten in de sector voor merchant betaaldiensten. "De voorbereidende werkzaamheden voor de oprichting van de aangekondigde joint venture tussen Crédit Agricole Group en Worldline vorderen volgens het aangekondigde schema, met een operationele lancering gepland in 2024, zodra de gebruikelijke wettelijke goedkeuringen zijn verkregen", zei de Franse bank maandag. Crédit Agricole wil voor lange termijn een minderheidsaandeelhouder van Worldline blijven. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.