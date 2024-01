ING verkiest Retail Estates boven Montea Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Retail Estates

(ABM FN) ING heeft maandag het aandeel Retail Estates op de kooplijst gezet, terwijl het advies voor het aandeel Montea juist werd verlaagd van Kopen naar Houden. Dit bleek uit een sectorrapport van de bank. Het koersdoel voor Retail Estates luidt 72,00 euro en voor Montea 86,00 euro. De analisten van ING zeggen aan het begin van 2024 "voorzichtig optimistisch" te zijn over de vastgoedsector. De rentes gaan dit jaar vermoedelijk omlaag en de waarderingen ogen aantrekkelijk. ING is vooral positief over bedrijven die makkelijk toegang hebben tot kapitaal. Dit kan namelijk een mooi moment zijn om via overnames de groei aan te jagen, schreven zij. Vastgoedbedrijven met een hoge schuld zullen meer oog hebben voor desinvesteringen, denkt ING. Maar daarmee ontlopen zij "pijnlijke" oplossingen als aandelenuitgiftes misschien niet. Favorieten van ING zijn WDP, CTP en het Duitse Vonovia. De reden dat ING Retail Estates op de kooplijst zette en Montea daar juist af haalde, "is vooral gebaseerd op waarderingen". Bron: ABM Financial News

