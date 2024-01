Europese beurzen licht hoger rond lunchtijd

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteerden maandag rond lunchtijd in het groen, maar verloren wel wat stoom. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 470,93 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,3 procent op 16.610,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde 0,3 procent in de plus bij een stand van 7.394,15 punten. De Britse FTSE stond vlak op 7.461,58 punten.

Het optimisme in Europa volgt op een positief slot op Wall Street op vrijdag, met daarbij een all time high voor de S&P 500. Met name halfgeleiders beleefden een goede week, na een sterke update van TSMC. Ook maandag zitten Europese chippers als Infineon, ASML en STMicroelectronics in de lift.

"Op de financiële markten is het korte dipje in de eerste week van het nieuwe jaar omgeslagen in optimisme", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Op macro-economisch vlak is het maandag rustig. Later in de week volgt het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, maar wijzigingen in het monetaire beleid worden niet verwacht. Beleggers zullen vooral zoeken naar nieuwe hints over de eerste renteverlaging dit jaar.

De markt liep de afgelopen tijd op de zaken vooruit en gokte op een eerste verlaging in april. Toch maakten meerdere ECB-bestuurders, waaronder voorzitter Christine Lagarde, afgelopen week bij het World Economic Forum in Davos duidelijk dat dat toch echt te vroeg is.

ING verwacht dat de ECB bij het komende rentebesluit de nadruk zal leggen op de afhankelijkheid van macrogegevens bij het bepalen van het rentebeleid. Wellicht geeft voorzitter Lagarde daarbij ook inzicht in de mogelijke voorwaarden voor een renteverlaging, zonder dat er vooraf iets wordt toegezegd.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is de economie van de eurozone sinds het derde kwartaal van 2022 weinig gegroeid, terwijl de inflatie sterk is gedaald sinds de piek van meer dan 10 procent in oktober 2022.

"De weg is dus vrij voor renteverlagingen", meent Hewson. "De markten gaan momenteel uit van vier renteverlagingen door de ECB dit jaar, vanaf juni in stappen van een kwart punt", aldus de marktanalist.

De euro/dollar handelde maandag licht lager op 1,0895. De obligatierentes daalden licht. WTI-olie werd iets duurder.

Bedrijfsnieuws

In de DAX deed Zalando goede zaken, met een winst van ruim 2 procent. Nutsbedrijven RWE en E.ON stonden onder druk. Commerzbank was de sterkste daler in Frankfurt en leverde 4,5 procent in.

In Parijs ging Alstom aan kop, met een plus van ruim 2 procent. Ook BNP Paribas deed goede zaken. Sectorgenoot Crédit Agricole maakte bekend dat het een belang van 7 procent heeft genomen in betalingsbedrijf Worldline, nu de twee bedrijven doorgaan met de in juli aangekondigde plannen om een nieuwe joint venture op te richten voor de verwerking van betalingen. Worldline steeg bijna 4 procent op de Franse beurs en Crédit Agricole won rond een half procent. In Amsterdam werd Adyen 2,7 procent duurder.

Teleperformance was hekkensluiter in de CAC 40, met een verlies van iets meer dan een procent.

La Française des Jeux heeft een overnamebod gedaan op het Zweedse Kindred, moederbedrijf van onder meer Unibet, in een poging om de Britse rivaal Entain, bekend van Ladbrokes, naar de kroon te steken. FdJ maakte maandag bekend dat het 130 Zweedse kroon per aandeel biedt op Kindred, wat overeenkomt met een waardering van 2,6 miljard euro. De overnamesom biedt een premie van 24 procent ten opzichte van de slotkoers van Kindred op 19 januari. Aandelen van FdJ stegen 6 procent. Kindred won 17 procent in Stockholm.

ING en Barclays verhoogden maandag het koersdoel op Just Eat Takeaway. Het aandeel steeg ruim 2 procent in Amsterdam.

UCB steeg meer dan een procent in Brussel na een adviesverhoging door Citi van Neutraal naar Kopen.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 noteerden rond het middaguur 0,3 procent in de plus.

De indexen op Wall Street sloten vrijdag hoger. De S&P 500 steeg 1,2 procent naar 4.839,81 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 37.863,80 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent in het groen op 15.310,97 punten.