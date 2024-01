Valuta: euro stabiel in aanloop naar rentebesluit ECB

(ABM FN-Dow Jones) De euro was maandag vrijwel ongewijzigd tegenover de dollar, terwijl de Europese aandelenmarkten hoger noteerden, in afwachting van een rentebesluit van de Europese Centrale Bank dat mogelijk weinig nieuws zal brengen.

De euro/dollar stond op 1,0891, terwijl ook de euro/pond en euro/yen weinig beweging lieten zien.

Volgens UniCredit Research kan de Amerikaanse munt het moeilijk krijgen om nog te stijgen, tenzij er berichten volgen dat de rente in de VS langer hoog blijft. "Een terugkeer van de marktverwachtingen naar een scenario met langere hogere rente is nodig om de dollar te voorzien van meer kracht", aldus UniCredit.

Intussen staat de dollar nog wel hoger dan aan het einde van 2023, omdat het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsleningen weer boven 4 procent is gestegen. Vorige week steeg de dollar een half procent ten opzichte van de euro en bijna een vol procent ten opzichte van een mandje met andere munten.

UniCredit schreef vrijdag dat de dollar waarschijnlijk binnen een nauwe bandbreedte blijft tot de rentebesluiten van de Bank of Japan en de ECB deze week en de Federal Reserve op 31 januari.

Volgens zakenbank Nomura zijn de voorlopige inkoopmanagersindexen voor de eurozone op woensdag mogelijk belangrijker voor de eenheidsmunt dan de ECB-vergadering op donderdag. Die vergadering van centrale bankiers zal waarschijnlijk namelijk een "non-event" blijken, volgens de analisten.

De inkoopmanagersindex zal een indicatie geven van de economie in januari tot nu toe. De ECB zal waarschijnlijk de cao-afspraken van januari en februari afwachten en de loonstijgingen in het eerste kwartaal, alvorens renteverlagingen te overwegen, denkt Nomura. Van belang is vooral in hoeverre de ECB tegenwicht blijft bieden tegen de marktverwachtingen over de hoeveelheid en het tempo van renteverlagingen dit jaar.

SEB Research denkt dat er weinig neerwaartse ruimte is voor obligaties uit de eurozone met lange looptijden, in het scenario van een zachte landing van de economie. De bank ziet de tienjarige Duitse Bund eind dit jaar rond een rendement van 2,0 procent handelen, terwijl dit nu 2,26 procent is.

Maandagmiddag is er ook een voorlopig cijfer over het consumentenvertrouwen in de eurozone in januari dat de stemming zou kunnen beïnvloeden, en donderdag een index van IFO voor het ondernemersvertrouwen in Duitsland.