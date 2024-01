AEX lift mee op nieuw record S&P 500

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde maandag aan het einde van de ochtend hoger. De AEX steeg 0,7 procent tot 783,93 punten.

Afgelopen week stonden de Europese beurzen nog onder druk, nadat centrale bankiers vanuit het World Economic Forum in Davos de verwachtingen over renteverlagingen in 2024 probeerden te temperen. Daardoor zaten de obligatierentes in de lift. De schade voor de AEX bleef op weekbasis echter beperkt, met een daling van 0,4 procent naar 781,86 punten.

De hoofdindex op Beursplein 5 profiteerde vorige week van de relatief zware weging van halfgeleiders, die opvallende koerssprongen lieten zien in reactie op de cijferrapportage van het Taiwanese TSMC.

Vooral Amerikaanse beleggers laten zich momenteel niet afschrikken door een vertragende groei van de economie, geopolitieke onrust en onzekerheid over de politieke koers in Washington, omdat geen van deze ontwikkelingen de winstgevendheid van ondernemingen nog heeft aangetast.

Op de financiële markten is het korte dipje in de eerste week van het nieuwe jaar alweer omgeslagen in optimisme, merkte investment manager Simon Wiersma van ING op, wijzend op het nieuwe record voor de S&P 500 index van afgelopen vrijdag. Het oude record stond alweer twee jaar.

"Een redelijk goed draaiende economie, vertragende inflatie, lagere rentes en aantrekkende bedrijfswinsten zijn de best mogelijke omgeving voor beleggers. We zien de rally dan ook nog wel even aanhouden", aldus Wiersma.

Gek genoeg was er weinig enthousiasme vanochtend in Azië, waar alleen Japan en Australië koerswinsten wisten te behalen De Shanghai Composite daalde 1,3 procent, terwijl de beurs in Hongkong zelfs 2,4 procent prijs gaf. Vastgoedfondsen waren vooral de boosdoeners en duwden de Hang Seng index verder in het rood, nadat de People’s Bank of China zijn belangrijkste rentetarief overigens conform verwachting ongewijzigd liet.

"Chinese beleggers willen massaal door de 'nooduitgang'", aldus Wiersma. Beleggers zijn teleurgesteld in het uitblijven van grote stimuleringsmaatregelen van de regering om de Chinese economie een duw in de rug te geven.

De olieprijzen bewogen maandagochtend nauwelijks, nadat de economische tegenwind de mondiale vraag naar olie onder druk zette en zwaarder woog dan de geopolitieke zorgen in het Midden-Oosten en een aanval op een Russische exportterminal voor gas tijdens het weekend.De prijs voor een vat Brent olie daalde fractioneel naar 78,51 dollar

De euro/dollar daalde ook licht, naar 1,0892, en er was weinig significante beweging aan het rentefront.

Bedrijfsnieuws

Onder de hoofdaandelen deden de chippers goede zaken met winsten tussen de twee en drie procent voor ASML, Adyen, Besi en ASMI, na onder meer koersdoelverhogingen voor ASMI en ASML door Berenberg. DSM-Firmenich deed vandaag niet mee en daalde 1,7 procent

Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, verloor vanochtend in Hongkong stevig terrein. Toch bleef het verlies voor Prosus beperkt tot 0,5 procent

In de AMX wonnen Corbion, Alfen en Just Eat Takeaway grofweg 2,5 tot 4 procent. JDE Peet’s en OCI verloren ongeveer 1,9 en 1,1 procent, maar JDE noteerde ex-dividend.

In de AScX was alles groen en won Ebusco bijna 4 procent. TomTom werd 2,9 procent duurder. Ook Pharming steeg 0,4 procent. RTW Investments meldde een kleiner belang in Pharming van 2,98 procent. Op 4 januari dit jaar was dit nog een belang van 4,84 procent. Dalers waren er niet bij de smallcaps.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg vrijdag 1,2 procent naar 4.839,81 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 37.863,80 punten en de Nasdaq noteerde 1,7 procent in het groen op 15.310,97 punten.