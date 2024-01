Van Lanschot wil opnieuw obligaties uitgeven Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen heeft maandag aangekondigd dat het van plan is om voor 100 miljoen euro aan zogeheten PerpNC5.7 Additional Tier 1 (AT1) obligaties uit te geven. Dit zijn obligaties die helemaal achteraan in de rij staan en qua obligaties een bovengemiddeld risico hebben. De transactie zal in de nabije toekomst worden uitgevoerd, afhankelijk van de marktomstandigheden. De obligaties zullen genoteerd worden aan Euronext Amsterdam. Van Lanschot Kempen heeft op dit moment AT1 obligaties met een eerste mogelijkheid tot aflossing op 1 april 2024. Morgan Stanley is ingeschakeld voor het begeleiden van deze transactie. Het aandeel van Lanschot Kempen weet maandag 0,8 procent terreinwinst te boeken. Bron: ABM Financial News

