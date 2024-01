Beursupdate: AEX in het groen van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,8 procent hoger naar 785,09 punten. Ook de Midkap won 0,8 procent. Onder de hoofdaandelen deden de chippers goede zaken met winsten tot twee procent voor ASML en ASMI, na onder meer koersdoelverhogingen door Berenberg. Prosus was de enige dissonant met een daling van twee procent. Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, verloor vanochtend in Hongkong stevig terrein. In de AMX wonnen Basic-Fit, Alfen en Just Eat Takeaway meer dan twee procent. JDE Peet’s en OCI verloren ongeveer een procent, maar JDE noteerde ex-dividend. In de AScX won Ebusco meer dan drie procent. Pharming verloor een procent. RTW Investments heeft een kleiner belang in Pharming Group gemeld. RTW meldde een kapitaalbelang van 2,98 procent. Op 4 januari dit jaar was dit nog een belang van 4,84 procent. Bron: ABM Financial News

