Berenberg: wegen ABN en ING scheiden

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg ziet de wegen van de twee Nederlandse banken in de AEX scheiden bij de jaarcijfers, ondanks een vergelijkbare dynamiek in een klimaat met een dalende rente. ING is de favoriet en kan de consensus voor de nettorentebaten overtreffen, terwijl ABN AMRO juist mogelijk zal tegenvallen, concludeerden de analisten.

Berenberg verlaagde het koersdoel voor ABN AMRO van 15,60 naar 14,30 euro met een onveranderd Houden advies. Voor ING ging het koersdoel juist omhoog van 17,00 naar 17,50 euro met een koopaanbeveling.

Het aandeel ING presteerde vorig jaar 5 procent slechter dan de andere banken en dat is een overtuigende koopkans volgens de analisten. ING is volgens Berenberg goed gepositioneerd om in 2024 beter dan de markt te presteren. De analistenconsensus onderschat de veerkracht van de nettorentebaten, aldus Berenberg.

De zakenbank wijst op de gunstige samenstelling van de spaartegoeden, die kan leiden tot rentebaten in 2025 die 3 procent beter zijn dan de consensus. Ook de voorzieningen voor oninbare leningen kunnen een meevaller opleveren, zodat de analisten uitkomen op een totaal rendement van 17 procent, wat 6 procentpunt meer is dan het sectorgemiddelde, terwijl het aandeel tegen een korting van 15 procent wordt verhandeld.

ABN AMRO is kwetsbaar voor een dalend renteklimaat bij stijgende spaarrentes, en de taxaties van Berenberg liggen 3 tot 4 procent lager dan de analistenconsensus voor de rentebaten. Daarnaast zijn de vooruitzichten voor niet-rentebaten beperkt, terwijl de consensusverwachting voor de kosten weinig ruimte voor tegenvallers laat. De mogelijke steun van de strategie-update bij de aanstaande kwartaalcijfers kan daarom van korte duur blijken, vrezen de analisten.

“We vinden dat ABN goedkoop blijft met het oog op de taxaties voor 2025 […] maar dat heeft een reden”, aldus Berenberg, dat daarom het Houden advies handhaaft.

In algemene zin lijkt de analistenconsensus erg optimistisch voor de operationele kosten, gezien de impact van inflatie op de salarisonderhandelingen, merken de analisten op. Anderzijds kunnen de voorzieningen voor oninbare leningen meevallen, met name bij ING.

Volgens de analyse van Berenberg zullen de rentebaten in 2024 lager zijn dan in 2023, maar in 2025 zullen ze weer boven het niveau van 2023 liggen.

De stijging van de spaarrentes is al voor meer dan 80 procent doorgevoerd en kan gevolgd worden door een bescheiden daling van ongeveer 35 procent van de renteverlagingen die de ECB zal doorvoeren. Zo komt Berenberg op een niveau van rentebaten dat 3 procent hoger ligt in 2025 dan in 2023.