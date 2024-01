ASR Nederland koopt aandelen in voor personeel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland gaat 300.000 eigen aandelen inkopen. Dit maakte de verzekeraar maandagochtend bekend. De aandelen worden ingekocht ten behoeve van een aandelenplan voor medewerkers van ASR. De verzekeraar zal in de periode van 22 januari tot en met 7 februari dit jaar maximaal 300.000 eigen aandelen inkopen. Bron: ABM Financial News

