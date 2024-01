AEX start handelsweek naar verwachting in het groen na all-time high S&P

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich maandag op voor een hogere opening, nadat de S&P 500 index vrijdagavond op Wall Street zijn hoogste stand ooit overtuigend aanscherpte. Futures op de AEX-index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,7 procent.

Afgelopen week stonden de Europese beurzen nog onder druk, nadat centrale bankiers vanuit het World Economic Forum in Davos de verwachtingen over renteverlagingen in 2024 probeerden te temperen. Daardoor zaten de obligatierentes in de lift.

De schade voor de AEX bleef op weekbasis echter beperkt, met een daling van 0,4 procent naar 781,86 punten. De AMX en de AScX daalden echter flink, met ongeveer drie procent.

De hoofdindex op Beursplein 5 profiteerde van de relatief zware weging van halfgeleiders, die opvallende koerssprongen lieten zien in reactie op de cijferrapportage van het Taiwanese TSMC. 's Werelds grootste chipproducent maakte onder meer bekend de vraag naar zijn meest geavanceerde chips niet bij te kunnen benen, vanwege de vele toepassingen op het gebied van AI, ofwel kunstmatige intelligentie.

Wall Street schudde tijdens de laatste twee handelsdagen van afgelopen week de rentezorgen van zich af, deels vanwege de cijfers van TSMC. Hoofdgraadmeter S&P 500 sloot vrijdag met een winst van 1,2 procent zelfs op de hoogste stand ooit, na een stijging van 0,9 procent op donderdag. De recordstand neergezet tijdens de eerste handelsweek van 2022 werd daarmee uit de boeken geschreven. Techbeurs Nasdaq won vrijdag zelfs 1,7 procent.

“Voor beleggers zijn bedrijven die toonaangevend zijn op het gebied van AI, of een zeer sterke positie hebben op technologisch gebied, momenteel zeer gewild", aldus analist Matt Stucky van Northwestern Mutual Wealth Management. De analist benadrukte ook dat de sterk opwaartse trend van de laatste twee maanden van 2023 nu lijkt te worden voortgezet, na de dip tijdens de eerste weken van 2024.

Vooral Amerikaanse beleggers laten zich momenteel niet afschrikken door een vertragende groei van de economie, geopolitieke onrust en onzekerheid over de politieke koers in Washington, omdat geen van deze ontwikkelingen de winstgevendheid van ondernemingen nog heeft aangetast.

Wat wel voor beleggers centraal staat, is een Amerikaanse economie die opmerkelijk goed blijft presteren, een afkoelende inflatie waardoor renteverlagingen in het verschiet liggen, en ‘Big Tech’ als aanjager, met dank aan AI.

Veel analisten hebben hooggespannen verwachtingen van AI-toepassingen voor bedrijven, die in het algemeen de arbeidskosten kunnen drukken, met aantrekkende marges tot gevolg.

Azië: beurzen scherp verdeeld

De Japanse Nikkei 225 ging vanochtend de handelsweek flitsend uit de startblokken met een winst van ruim anderhalf procent op 36.553 punten, terwijl de beurs in Sydney 0,8 procent won. Na een aarzelende start kwamen de Chinese beurzen daarentegen toch weer onder druk te staan.

De Shanghai Composite daalde 1,3 procent, terwijl de beurs in Hongkong zelfs 2,4 procent prijs gaf. Vastgoedfondsen duwden de Hang Seng index verder in het rood, nadat de People’s Bank of China zijn belangrijkste rentetarief conform verwachting ongewijzigd liet.

Techzwaargewicht Tencent gaf daarnaast bijna drie procent prijs.

Rentebesluit en bedrijfscijfers

Richting het einde van deze week kijkt de markt naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De ECB zal donderdag hoogstwaarschijnlijk de rentes ongemoeid laten. Wel hoopt de markt meer inzicht te krijgen in de plannen van de centrale bank omtrent het verlagen van de rentes. Christine Lagarde, voorzitter van de ECB, gaf afgelopen week in Davos gemengde signalen af over aanstaande renteverlagingen.

"Beleggers hebben in de laatste maanden van vorig jaar misschien een iets te agressieve daling van de beleidsrentes ingeprijsd. Maar dat betekent niet dat ze er niet gaan komen", merkte investment manager Simon Wiersma van ING op, die de eerste renteverlaging door de Fed verwacht in mei, gevolgd door de eerste renteverlaging door de ECB in juni.

Op het bedrijfsvlak gaat op Beursplein 5 de aandacht vooral uit naar ASML, dat woensdag cijfers vrijgeeft. In het buitenland staan vanaf dinsdag een stroom aan bedrijfscijfers geagendeerd, waaronder de zwaargewichten Procter & Gamble, Netflix, IBM, Tesla en Intel.

Vandaag is de beursagenda evenwel nog vrijwel leeg.

Bedrijfsnieuws

Berenberg handhaafde koopadviezen voor de Nederlandse halfgeleiders ASML en ASMI, maar verhoogde wel de koersdoelen. ASML ging van 710 euro naar 880 euro, terwijl het koersdoel voor ASMI werd bijgesteld van 450 euro naar 580 euro.

Berenberg verlaagde daarnaast het koersdoel voor Fastned van 38,00 euro naar 37,00 euro, bij handhaving van het koopadvies.

Berenberg verlaagde verder het koersdoel voor ABN AMRO van 15,60 naar 14,30 euro, maar verhoogde het koersdoel voor ING van 17,00 naar 17,50 euro.

RTW Investments heeft een kleiner belang in Pharming Group gemeld. RTW meldde een kapitaalbelang van 2,98 procent. Op 4 januari dit jaar was dit nog een belang van 4,84 procent.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg vrijdag 1,2 procent naar 4.839,81 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 37.863,80 punten en de Nasdaq noteerde 1,7 procent in het groen op 15.310,97 punten.