Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoelen ASML en ASMI stevig

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft maandag de koersdoelen voor ASML en ASMI flink verhoogd. Dit bleek uit een sectorrapport van de zakenbank. Berenberg verhoogde het koersdoel voor ASML van 710 naar 880 euro en voor ASMI van 450 naar 560 euro. Voor beide aandelen werd het koopadvies maandag herhaald. Het herstel van de investeringen in de halfgeleidersector in 2024 blijft beperkt, volgens de analisten van Berenberg. Maar in 2025 zal dit herstel veel breder gedragen worden, "met stabiele investeringen in China", aldus analist Tammy Qiu. Voor ASML is volgens Qiu al een zwak jaar ingeprijsd. En met een normalisering in 2025, na een "traag" 2024, kon het koersdoel voor ASML omhoog, na het doorrollen van het model met een jaar naar 2025. "ASML zal zijn relevantie niet verliezen op de middellange termijn", zei Qiu. ASMI kan te maken krijgen met vertraging in de adoptie van 2 nanometer. "2024 wordt vermoedelijk een correctiejaar […] gevolgd door een herstel in 2025", aldus Qiu, die net als bij ASML het model voor ASMI met een jaar doorrolde, waardoor het koersdoel omhoog kon. Qiu blijft optimistisch over de kansen voor ALD op lange termijn. De aandelen ASML en ASMI sloten vrijdag in Amsterdam op respectievelijk 686,30 euro en 496,15 euro. Bron: ABM Financial News

