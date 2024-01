Scherp verdeeld beeld op Aziatische beurzen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden maandagochtend flink verdeeld. De Japanse Nikkei 225 ging de handelsweek flitsend uit de startblokken met een winst van ruim anderhalf procent op 36.553 punten, terwijl de beurs in Sydney 0,8 procent won. Na een aarzelende start kwamen de Chinese beurzen daarentegen toch weer onder druk te staan. De Shanghai Composite daalde 1,3 procent, terwijl de beurs in Hongkong zelfs 2,4 procent prijs gaf. Vastgoedfondsen duwden de Hang Seng index verder in het rood, nadat de People’s Bank of China zijn belangrijkste rentetarief ongewijzigd liet, zoals analisten ook hadden verwacht. Techzwaargewicht Tencent gaf daarnaast bijna drie procent prijs. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend 0,3 procent lager op 73,16 dollar per vat. Vrijdagavond in New York daalde de future al 0,9 procent. De Europese beurzen maken zich op voor een groene opening, nadat de S&P 500 index vrijdagavond op Wall Street zijn hoogste stand ooit aanscherpte. Bron: ABM Financial News

