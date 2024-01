Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag naar verwachting een hogere opening tegemoet, na de nieuwe 'all time high' van de S&P 500 die vrijdag met behulp van de technologiefondsen werden bereikt. Toch is het beeld vanochtend in Azië minder overtuigend.

IG voorziet een openingswinst van 118 punten voor de Duitse DAX en een plus van 52 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 21 punten hoger te openen.

De Europese beurzen zijn vrijdag na een goede start, toch overwegend lager het weekend ingegaan, mede omdat de rente op staatsobligaties steeg na de publicatie van sterker dan verwachte Amerikaanse macrocijfers en waarschuwende woorden uit Davos.

De voorzitter van de ECB Christine Lagarde was donderdag iets scherper dan de markt van haar gewend is, waarbij ze de indruk gaf de eerste renteverlaging deze zomer te verwachten. Bij de Fed zag de voorzitter van de San Francisco Raphael Bostic de eerste verlaging in het derde kwartaal.

"Beleggers hebben in de laatste maanden van vorig jaar misschien een iets te agressieve daling van de beleidsrentes ingeprijsd. Maar dat betekent niet dat ze er niet gaan komen", zei investment manager Simon Wiersma van ING, die de eerste renteverlaging door de Fed verwacht in mei, gevolgd door de eerste renteverlaging door de ECB in juni.

De Duitse producentenprijzen lieten over de laatste maand van 2023 een nog scherpere daling zien dan in november. De prijzen daalden in december met 8,6 procent op jaarbasis tegen een daling van 7,9 procent in de maand ervoor. De Britse detailhandelsverkopen daalden in december sterker dan verwacht.

Bedrijfsnieuws

BASF daalde 1,4 procent, nadat bleek dat het de eigen outlook voor 2023 niet heeft gehaald. UBS denkt dat BASF in het vierde kwartaal het dieptepunt bereikte en er een herstel voor een langere periode aankomt. UBS heeft een koopadvies voor het aandeel.

Volgens zakenbank Jefferies moet Barclays bij de update van 20 februari helder zijn over de strategie, investeringen en rendement, nadat de CEO van Barclays bij het World Economic Forum gemengde uitlatingen deed over investmentbanking-activiteiten. Barclays ging 0,4 procent lager het weekend in.

Berenberg houdt Shell, TotalEnergies en Eni op de favorietenlijst. Shell noteerde 0,5 procent lager, TotalEnergies 0,4 procent lager en Eni verloor 1,1 procent.

Degroof Petercam heeft het koersdoel voor ASML verhoogd van 700,00 naar 840,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. ASML sloot vrijdag 1,5 procent hoger.

Morgan Stanley heeft vrijdag het koersdoel voor KBC verhoogd van 69,00 naar 74,00 euro, terwijl het advies werd opgetrokken van Gelijkgewogen naar Overwogen. KBC sloot 2,5 procent hoger.

Deliveroo heeft in het vierde kwartaal van 2023 het aantal orders zien stabiliseren, zo bleek uit voorlopige cijfers. De definitieve resultaten komen op 14 maart naar buiten. Het aandeel Deliveroo daalde ruim 6 procent.

Atos verloor maar liefst 7,7 procent na een downgrade van S&P. Teleperformance steeg daarentegen in Parijs maar liefst met 8,6 procent.

Euro STOXX 50 4.448,83 (-0,09%)

STOXX Europe 600 469,24 (-0,26%)

DAX 16.555,13 (-0,07%)

CAC 40 7.371,64 (-0.40%)

FTSE 100 7.461,93 (+0,04%)

SMI 11.150,52 (-0,32%)

AEX 778,89 (+0,09%)

BEL 20 3.556,71 (+0,11%)

FTSE MIB 30.283,61 (-0,22%)

IBEX 35 9.858,30 (-0,22%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat maandag naar verwachting een maandag een groene opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag ook al flink hoger geëindigd, waarbij de S&P 500 de recordstand na twee jaar weer wist aan te scherpen. Enige déjà vu was op zijn plaats, gezien het weer vooral de zelfde namen van vorig jaar waren die de kar trokken , waarbij zich inmiddels ook een aantal nieuwe, maar wel technologie, namen hadden gevoegd

Er heerste veel optimisme over technologie-aandelen, vooral nadat TSMC, een vooraanstaande halfgeleiderproducent, aankondigde dat het dit kwartaal opnieuw robuuste groei verwacht. TSMC is een belangrijke leverancier voor grote spelers in de Nasdaq 100, zoals Apple en Nvidia", zei beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx.

"De netto longposities op de Nasdaq-100 staan op het hoogste niveau in bijna twee jaar. De uitgerekte longposities maken Nasdaq-aandelen kwetsbaar voor een verkoopgolf, maar de afzwakkende Fed-verwachtingen en de robuuste AI-vraag zouden de techsector goed gekapitaliseerd moeten houden," aldus Swissquote Bank.

Beleggers blijven verder in de ban van de vraag wanneer de grote centrale banken de rente gaan verlagen. Voor de Federal Reserve ging men uit van maart, maar diverse Fed-bestuurders gooiden afgelopen week koud water op die verwachting. De marktverwachting zoals weergegeven door de FedWatch Tool van CME Group is inmiddels gedaald tot circa 55 procent, maar lag een week geleden nog rond de 80 procent.

"Beleggers hebben in de laatste maanden van vorig jaar misschien een iets te agressieve daling van de beleidsrentes ingeprijsd. Maar dat betekent niet dat ze er niet gaan komen", zei investment manager Simon Wiersma van ING, die de eerste renteverlaging door de Fed verwacht in mei.

Verder werd vrijdag bekend dat de bestaande woningverkopen in de Verenigde Staten in december zijn gedaald. Op maandbasis daalden de verkopen met 1,0 procent tot 3,78 miljoen woningen geannualiseerd. Er werd vooraf door economen gerekend op 3,83 miljoen woningen.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is daarentegen in januari flink verbeterd. De index voor het consumentenvertrouwen verbeterde van 69,7 naar 78,8.

Over de huidige staat van de economie waren de ondervraagden positiever. Deze deelindex steeg van 73,3 naar 83,3. De verwachtingsindex steeg van 67,4 naar 75,9. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 2,9 procent, de laagste stand sinds december 2020.

De olieprijs noteerde vrijdag licht lager. Dit terwijl handelaren de spanningen in het Midden-Oosten en de verstoringen van de olieproductie inschatten. Dit mede als gevolg van het koude weer in de VS in combinatie met zorgen over de gezondheid van de Chinese en de wereldeconomie. Een vat WTI-olie noteerde 0,9 procent lager op 73,41 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0892. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0882 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0871 op de borden.

Stijgers en dalers

Aandelen van halfgeleiders als Nvidia, Broadcom, Advanced Micro Devices en Micron Technology zaten donderdag al goed in de lift na de positieve update van TSMC en trokken vrijdag nog even flink door en werden links en rechts de records aangescherpt.

Aandelen van PPG Industries verloren vrijdag 2,5 procent. De verfspecialist wist de verwachtingen in het afgelopen kwartaal te verslaan, maar rapporteerde ook een forse winstdaling als gevolg van een afschrijving.

Aandelen van iRobot daalden vrijdag bijna 27 procent, nadat The Wall Street Journal schreef dat de overname van de maker van robotstofzuigers door Amazon in gevaar is nu de Europese Commissie de deal wil blokkeren. De zakenkrant citeerde mensen die bekend zijn met de kwestie. iRobot daalde donderdag na het slot op Wall Street ook al met 40 procent.

Amazon zelf wist 1,2 procent te winnen. Amazon Web Services kondigde vrijdag aan dat het 2,3 biljoen Japanse yen, omgerekend 15 miljard dollar, wil gaan investeren in zijn cloudinfrastructuur in Tokio en Osaka.

Het geplaagde Spirit Airlines zag een overname door sectorgenoot JetBlue eerder deze week in rook opgaan en wil ruim een miljard dollar aan schulden herfinancieren. Vrijdag kwam de prijsvechter wel met een sterke outlook, waarop het aandeel 17 procent in waarde steeg, maar op weekbasis verdampte echter al meer dan 60 procent aan beurswaarde.

Macy’s verloor 1,7 procent, dit ondanks nadat het bekendmaakte dat het van plan is om dit jaar 3,5 procent van zijn personeel te ontslaan en vijf winkels te sluiten, omdat de retailer kosten wil besparen en zijn bedrijfsstructuur wil reorganiseren.

S&P 500 index 4.839,81 (+1,2%)

Dow Jones index 37.863,890 (+1,1%)

Nasdaq Composite 15.310,97 (+1,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden verdeeld. In China was het beeld rood, vooral door druk op de vastgoedsector.

Nikkei 225 36.534,16 (+1,6%)

Shanghai Composite 2.793,47 (-1,4%)

Hang Seng 14.960,97 (-2,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0903. Het muntpaar handelde vrijdagavond 0,1 procent lager op 1,0892 en is op weekbasis bijna een procent minder waard. "Nu de kans op een vervroegde renteverlaging door de Fed afneemt, zou de dollar weleens verder kunnen stijgen", aldus Michael Hewson van CMC Markets.

USD/JPY Yen 148,00

EUR/USD Euro 1,0903

EUR/JPY Yen 161,36

MACRO-AGENDA:

16:00 Leidende indicatoren - December (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

09:00 JDE Peet's - Ex-dividend