Tech beperkt schade voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week licht gedaald. Met een slotstand van 778,89 punten op vrijdag verloor de AEX 0,4 procent op weekbasis. Vorige week sloot de hoofdindex op 781,86 punten.

De aandelenmarkten stonden afgelopen week onder druk, nadat centrale bankiers de verwachtingen over renteverlagingen in 2024 probeerden te temperen. Dit had een stijging van de obligatierentes tot gevolg. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 4,14 procent, een stijging van bijna 20 basispunten op weekbasis. De Duitse variant steeg afgelopen week 11 basispunten, naar 2,32 procent op vrijdag.

De euro/dollar daalde op weekbasis ruim een half procent tot 1,0885 op vrijdag. Het muntpaar kan verder stijgen nu de kans op een snelle renteverlaging door de Fed is afgenomen.

Onder meer Fed-bestuurder Christopher Waller en Atlanta Fed-voorzitter Raphael Bostic gooiden afgelopen week koud water op de hoop dat de Fed de rente al in maart zal verlagen. De marktverwachting, zoals weergegeven in de FedWatch Tool van CME Group daalde vervolgens van ruim 80 procent een week geleden naar minder dan 60 procent.

"Beleggers hebben in de laatste maanden van vorig jaar misschien een iets te agressieve daling van de beleidsrentes ingeprijsd. Maar dat betekent niet dat ze er niet gaan komen", zei investment manager Simon Wiersma van ING, dat de eerste renteverlaging door de Federal Reserve verwacht in mei, gevolgd door de eerste renteverlaging door de Europese Centrale Bank in juni.

De ECB neemt volgende week een nieuw rentebesluit. Econoom Carsten Brzeski van ING verwacht geen wijzigingen in het monetaire beleid. In een vooruitblik schreef de econoom dat de ECB de verleiding moet weerstaan om de zeer agressieve marktverwachtingen over komende renteverlagingen tegen te spreken. Dat lukte afgelopen week echter niet.

"In feite was er de afgelopen dagen een explosie van voorzitters van nationale centrale banken die commentaar gaven op de mogelijkheid en timing van renteverlagingen", zag Brzeski. Zelfs voorzitter Christine Lagarde, die eind vorig jaar nog aangaf de komende kwartalen geen renteverlagingen te verwachten, sprak zich uit en hintte op een eerste verlaging in juni.

"Wederom een bewijs dat centrale bankiers zich moeten onthouden van al te expliciete forward guidance", volgens de econoom.

Volgens Swissquote Bank is het sentiment momenteel broos met ruimte naar beneden. "Ook voor de obligatiemarkt."

Het cijferseizoen ging deze week verder, maar de grote (tech)namen moeten de komende weken nog komen. Positief was wel de kwartaalupdate van TSMC. Analisten van ING wezen daarbij op de investeringen van de Taiwanese chipgigant die de komende periode iets hoger uitvallen dan verwacht. Verder stelde TSMC gerust dat het herstel in de sector doorzet, aldus de bank. Halfgeleiders konden profiteren van de positieve woorden van TSMC en de Nasdaq bereikte zelfs een all time high, ook omdat Bank of America een koopadvies gaf voor Apple.

Tegenvallend waren de groeicijfers uit China. In 2023 groeide de economie van het land met 5,2 procent, hetgeen de laagste groei is in tientallen jaren. Het groeicijfer viel wel hoger uit dan de 5 procent die de Chinese overheid als doel had gesteld, na een jaar van de nodige volatiliteit en veranderingen in de verwachtingen.

Toch wordt het voor de Chinese economie moeilijk om het huidige groeitempo aan te houden, gezien de terughoudendheid onder beleidsmakers om met grote steunpakketten te komen.

De uitslag van de Republikeinse voorverkiezing in Iowa was niet verrassend en had weinig invloed op het marktsentiment. Voormalig president Donald Trump behaalde meer dan 50 procent van de stemmen en had daarmee een forse voorsprong op zijn concurrenten Ron DeSantis en Nikki Haley. Volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild was de zege wel veel groter dan verwacht. Als dit zich dit tijdens de aanstaande voorverkiezingen in New Hampshire gaat herhalen, ligt de weg naar het Witte Huis wijd open voor Trump.

Voor Europa is het volgens Rabobank beter als Nikki Haley en niet Trump de Republikeinse nominatie wint. "Europa mag in haar handjes knijpen mocht Haley aan de macht komen, aangezien zij wél een voorstander is van internationale organisaties als de NAVO, in tegenstelling tot Trump", aldus analisten van Rabobank.

WTI-olie werd afgelopen week anderhalf procent duurder bij een prijs van circa 74 dollar op vrijdag, vanwege de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten en een daling van de Amerikaanse olievoorraden. De maandrapporten van de OPEC en het Internationaal Energieagentschap waren niet heel verrassend.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen wonnen ASML, ASMI en Besi afgelopen week circa 6 tot 12 procent na een meevallende kwartaalrapportage van 's werelds grootste chipfabrikant, TSMC. Besi kreeg bovendien een koopadvies van Goldman Sachs. Morgan Stanley haalde het aandeel wel van zijn favorietenlijst, terwijl ASML juist op die lijst kwam.

Ahold Delhaize daalde bijna 4 procent op weekbasis. UBS haalde het aandeel van de kooplijst. Hoewel UBS van mening is dat Ahold een sterke marktpositie heeft, verwacht de bank dat de uitdagende marktontwikkelingen aanhouden in de eerste helft van dit jaar. De marges in de VS zullen bovendien onder druk blijven.

Aandelen van ABN AMRO daalden afgelopen week bijna anderhalf procent. Persbureau Bloomberg meldde dat Deutsche Bank geïnteresseerd zou zijn in een overname van een van deze banken, om zo zijn positie in Europa te versterken. Volgens analisten van ING is het overnamegerucht weinig concreet en zijn zulke berichten niet nieuw. Een eventuele deal met ABN AMRO lijkt niet erg waarschijnlijk, ook omdat de Nederlandse staat nog altijd een fors minderheidsbelang van 48 procent in de bank heeft. Kepler Cheuvreux herhaalde afgelopen week het verkoopadvies op het aandeel ABN AMRO.

Shell verloor 3,5 procent op weekbasis nadat UBS het aandeel van de kooplijst haalde. Adyen was hekkensluiter in de AEX, met een verlies van ruim 5,5 procent op weekbasis.

Aegon steeg afgelopen week ruim 2 procent, na een koopaanbeveling van Citi. De verzekeraar heeft volgens de Amerikaanse bank een aantrekkelijke waardering, en de dividenduitkeringen groeien bovengemiddeld.

In de AMX daalde Just Eat Takeaway bijna 5 procent op weekbasis na een update over het vierde kwartaal. Jefferies noemde die licht positief en Bank of America gaf een koopadvies af. Verder werd bekend dat de maaltijdbezorger stopt met Scoober in Parijs.

Basic-Fit verloor afgelopen week ruim 3 procent, ondanks een koopadvies van Jefferies. Ook werd bekend dat CEO René Moos van Basic-Fit van plan is om 3,4 miljoen aandelen in het bedrijf over te dragen aan zijn familie.

Air France-KLM en CMA CGM stoppen hun samenwerking op het vlak van luchtvrachtvervoer. Strenge regelgeving in bepaalde belangrijke markten verhinderde dat de samenwerking optimaal functioneerde, aldus de luchtvaartmaatschappij. Nieuwe onderhandelingen voor een samenwerking zijn nu opgestart. Air France-KLM verloor 3,5 procent op weekbasis.

Corbion was de grote verliezer in de Midkap, met een verlies van bijna 14 procent op weekbasis. ING gaf in aanloop naar een beleggersdag een verkoopadvies voor Corbion. De bank denkt niet dat Corbion in staat is om de dalende koers een halt toe te roepen.

Vastgoedaandelen stonden afgelopen week onder druk door de oplopende rentes. WDP daalde ruim 5 procent op weekbasis, Wereldhave ruim 3 procent en NSI circa 5 procent. CTP steeg 4 procent dankzij een koopadvies van Goldman Sachs en ging daarmee aan kop in de AMX. Eurocommercial verloor 4,5 procent.

Fastned steeg afgelopen week ruim 2 procent in de AScX na een kwartaalupdate. Volgens Degroof Petercam wijzen de resultaten van Fastned in de juiste richting, maar wordt schaalvergroting cruciaal. ING besloot het koersdoel voor Fastned wat te verhogen. Sif ging aan kop in de smallcap index met een winst van ruim 6 procent. Ebusco leverde meer dan 12 procent in op weekbasis.

Het lokaal genoteerde NX Filtration verloor bijna 9 procent. KBC Securities verlaagde het advies voor NX Filtration van Houden naar Reduceren en het koersdoel van 11,00 naar 4,50 euro.

Marel steeg afgelopen week ruim 6,5 procent na een verhoogd overnamebod van John Bean. Hydratec steeg met tientallen procenten naar 139 euro, nadat een overnamebod van 142,50 euro op het bedrijf werd aangekondigd.