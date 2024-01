Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Adyen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor Adyen verhoogd van 1148,00 naar 1396, euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdagavond uit een rapport van de zakenbank. Jefferies verhoogde het koersdoel onder andere op basis van het herstel van het webverkeer in het vierde kwartaal. De trends in het terugkerend betalingsverkeer bleven in december onveranderd. Dit zou erop kunnen duiden dat er volumes zijn overgestapt op API-gegevensuitwisseling. Kijkend naar de trends in de sector, zette het herstel van de luchtvaartsector door, terwijl de daling van de voedselbezorging aanhield, aldus Jefferies. Na de sterke rally na de resultaten van het derde kwartaal zijn veel beleggers op zoek naar bewijs van neerwaartse bescherming.. Echter, Jefferies is van mening dat de koers van de aandelen boven de 1.200 zullen uitkomen en zelf de niveaus van vóór het eerste halfjaar zal halen of zelfs overtreffen als de verwachting beter worden dan verwacht en doelstellingen opwaarts worden bijgesteld, waardoor de verwachtingen voor 2024 hoger zullen uitvallen. Ten slotte passen de analisten van Jefferies de schattingen voor lagere kosten per werknemer in het tweede halfjaar enigszins aan, wat leidt tot een bescheiden EBITDA-upgrade. Daarnaast updaten ze de verhouding van de volledige stack naar alleen-verwerking om de nieuwste expertgesprekken rond Adyen weer te geven en zijn end-to-end-services uit te breiden. Adyen zal op 8 februari de resultaten voor het tweede halfjaar van 2023 presenteren. Bron: ABM Financial News

