Olieprijzen gedaald

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn vrijdag gedaald maar wisten op weekbasis er wel een kleine plus uit te persen.

Bij een settlement van 73,41 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,9 procent goedkoper, maar wist op weekbasis 1 procent koerswinst te boeken.

Dit terwijl handelaren de spanningen in het Midden-Oosten en de verstoringen van de olieproductie dagelijks inschatten. Dit mede als gevolg van het koude weer in de VS in combinatie met zorgen over de ontwikkelingen van de Chinese en de wereldeconomie

Bij een settlement van 74,08 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 2 procent duurder.

"Hoewel de prijs van ruwe olie gevoelig blijft voor gebeurtenissen in het Midden-Oosten, zoals we de afgelopen weken hebben gezien, blijft de oliemarkt goed in evenwicht. Daarom zien we geen hogere prijzen", zegt Craig Erlam van Oanda. in een rapport. “Aanbodverstoringen blijven een opwaarts risico, maar er zijn ook neerwaartse risico’s, waaronder de wereldeconomie en de eenheid van de OPEC+.”, aldus Erlam.