AEX nipt hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is vrijdag nipt hoger gesloten. De AEX index steeg 0,1 procent tot 778,89 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,8 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,6 procent.

De focus was vrijdag opnieuw gericht op Davos tijdens de laatste dag van het World Economic Forum. Christine Lagarde, president van het de Europese Centrale Bank, zei dat, hoewel de wereldeconomie waarschijnlijk normaliseert na de onrust van de pandemie en de recente schokken in de energieprijzen, dit echter een ander soort normaal kan zijn dan we gewend zijn.

"De periode voor 2023 was vreemd, buitengewoon en voor veel mensen moeilijk te analyseren", zei ze. Vervolgens vond er een terugkeer naar normalisatie plaats en hoewel de consumptie nog steeds een drijvende kracht achter de groei is, neemt de rugwind geleidelijk af, aldus Lagarde. "De overtollige spaartegoeden nemen af, terwijl de arbeidsmarkt langzaam minder krap wordt", voegde zij toe.

Een tweede punt van focus blijft het toekomstig rentebeleid van centrale banken. "Zolang de lonen en andere prijzen niet veel verder stijgen blijft de desinflatietrend intact en kan de Amerikaanse centrale bank later dit jaar de beleidsrente verlagen", zei ING.

Lagarde was donderdag al iets scherper dan de markt van haar gewend is, waarbij ze de indruk gaf de eerste renteverlaging deze zomer te verwachten.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de producentenprijzen in Duitsland in december op jaarbasis zijn gedaald met 8,6 procent, terwijl op maandbasis sprake was van een daling met 1,2 procent.

De detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk zijn in december op maandbasis en jaarbasis gedaald met 3,2 procent en 2,4 procent. De daling op maandbasis was veel sterker dan verwacht.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat de bestaande woningverkopen in december op maandbasis zijn gedaald met 1,0 procent. Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in januari flink verbeterd. De index voor het consumentenvertrouwen verbeterde van 69,7 naar 78,8 en dat was de hoogste stand sinds de zomer van 2021. De inflatieverwachting daalde bovendien tot onder de 3 procent en daarmee tot het laagste niveau sinds eind 2020.

Olie noteerde vrijdag ruim een half procent hoger op 74,54 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0886. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0880 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0874 op de borden.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg vrijdag naar 4,18 procent.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 9 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ASML met een winst van 1,5 procent. Degroof Petercam heeft het koersdoel voor ASML verhoogd van 700,00 naar 840,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. ASMI verloor 0,4 procent, terwijl Besi 0,6 procent won. Morgan Stanley verhoogde het koersdoel op Besi, maar ruilde het aandeel op zijn favorietenlijst wel in voor ASML.

DSM-Firmenich steeg eveneens 1,5 procent. Universal Music Group won 1,2 procent. Adyen verloor 1,6 procent, Prosus daalde 1,6 procent en IMCD sloot 0,6 procent lager.

In de AMX verloor Just Eat Takeaway 0,2 procent. Sectorgenoot Deliveroo kwam met cijfers. Corbion daalde 10,4 procent na een negatief analistenrapport van ING. De bank gaf in aanloop naar een beleggersdag een verkoopadvies voor Corbion. ING denkt niet dat Corbion in staat is om de dalende koers een halt toe te roepen. Alfen leverde 1,2 procent in.

In de AScX steeg Fastned 1,8 procent. ING verhoogde het koersdoel voor Fastned iets. Ebusco verloor 4,0 procent.

Marel steeg 3,9 procent na een verhoogd overnamebod van John Bean. Hydratec steeg 48,7 procent, nadat donderdagavond een overnamebod van 142,50 euro op het bedrijf werd aangekondigd.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent hoger op 4.804,01 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,7 procent in het groen.