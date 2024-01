Milieudefensie sleept ING voor de rechter Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Milieudefensie wil ING voor de rechter slepen. Dit werd vrijdag bekend. "In 2021 wonnen we onze Klimaatzaak tegen Shell. Nu brengen we ook ING voor de rechter omdat zijn klimaatbeleid onvoldoende is. En ook deze keer zetten we alles op alles om de zaak, met z'n allen, te winnen." De klimaatactivist wil dat ING zijn totale uitstoot met de helft terugbrengt. "En dat ING zijn samenwerking stopt met vervuilende bedrijven die onze toekomst in gevaar blijven brengen." ING liet in een persbericht weten kennis te hebben genomen van de aankondiging. De bank gaf aan dat het regelmatig in gesprek gaat met diverse belanghebbenden, waaronder ook Milieudefensie. De bank is ervan overtuigd dat ze werk maakt van klimaatverandering en duurzaamheid is onderdeel van de bedrijfsstrategie, benadrukte ING. Zo heeft ING in december 2023 aangekondigd dat het de financiering van upstream olie- en gasactiviteiten geleidelijk zal uitfaseren om uiteindelijk in 2024 helemaal met deze activiteiten te zijn gestopt. Bron: ABM Financial News

