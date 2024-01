Europese beurzen toch lager het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag toch overwegend lager het weekend ingegaan, mede omdat de rente op staatsobligaties steeg na de publicatie van sterker dan verwachte Amerikaanse macrocijfers en waarschuwende woorden uit Davos.

Inmiddels noteerde de veel gevolgde Duitse tienjaarsrente hoger op 2,31 procent en de Amerikaanse variant op 4,17 procent.

De Stoxx Europe 600 index daalde 0,3 procent tot 469,24 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,1 procent op 16.555,13 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,4 procent lager op een stand van 7.371,64 punten. De Britse FTSE sloot fractioneel hoger op 7.461,93 punten.

De voorzitter van de ECB Christine Lagarde was donderdag iets scherper dan de markt van haar gewend is, waarbij ze de indruk gaf de eerste renteverlaging deze zomer te verwachten. Bij de Fed zag de voorzitter van de San Francisco Raphael Bostic de eerste verlaging in het derde kwartaal.

"Beleggers hebben in de laatste maanden van vorig jaar misschien een iets te agressieve daling van de beleidsrentes ingeprijsd. Maar dat betekent niet dat ze er niet gaan komen", zei investment manager Simon Wiersma van ING, die de eerste renteverlaging door de Fed verwacht in mei, gevolgd door de eerste renteverlaging door de ECB in juni.

De Duitse producentenprijzen lieten over de laatste maand van 2023 een nog scherpere daling zien dan in november. De prijzen daalden in december met 8,6 procent op jaarbasis tegen een daling van 7,9 procent in de maand ervoor. De Britse detailhandelsverkopen daalden in december sterker dan verwacht.

De olieprijs noteerde vrijdag licht lager. Dit terwijl handelaren de spanningen in het Midden-Oosten en de verstoringen van de olieproductie inschatten. Dit mede als gevolg van het koude weer in de VS in combinatie met zorgen over de gezondheid van de Chinese en de wereldeconomie. Een vat Brent olie noteerde 0,4 procent lager op 78,73 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0885. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0882 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0871 op de borden.

Bedrijfsnieuws

BASF daalde 1,4 procent, nadat bleek dat het de eigen outlook voor 2023 niet heeft gehaald. UBS denkt dat BASF in het vierde kwartaal het dieptepunt bereikte en er een herstel voor een langere periode aankomt. UBS heeft een koopadvies voor het aandeel.

Volgens zakenbank Jefferies moet Barclays bij de update van 20 februari helder zijn over de strategie, investeringen en rendement, nadat de CEO van Barclays bij het World Economic Forum gemengde uitlatingen deed over investmentbanking-activiteiten. Barclays ging 0,4 procent lager het weekend in.

Berenberg houdt Shell, TotalEnergies en Eni op de favorietenlijst. Shell noteerde 0,5 procent lager, TotalEnergies 0,4 procent lager en Eni verloor 1,1 procent.

Degroof Petercam heeft het koersdoel voor ASML verhoogd van 700,00 naar 840,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. ASML sloot vrijdag 1,5 procent hoger.

Morgan Stanley heeft vrijdag het koersdoel voor KBC verhoogd van 69,00 naar 74,00 euro, terwijl het advies werd opgetrokken van Gelijkgewogen naar Overwogen. KBC sloot 2,5 procent hoger.

Deliveroo heeft in het vierde kwartaal van 2023 het aantal orders zien stabiliseren, zo bleek uit voorlopige cijfers. De definitieve resultaten komen op 14 maart naar buiten. Het aandeel Deliveroo daalde ruim 6 procent.

Atos verloor maar liefst 7,7 procent na een downgrade van S&P. Teleperformance steeg daarentegen in Parijs maar liefst met 8,6 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Europa ongeveer 0,4 procent in het groen.

