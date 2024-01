Wall Street richting groene opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een groene opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteerden in aanloop naar de openingsbel in New York 0,5 procent hoger, die op de Nasdaq wonnen zelfs 0,8 procent. De techzware index bereikte donderdag een nieuwe all time high.

"Er heerste veel optimisme over technologie-aandelen, vooral nadat TSMC, een vooraanstaande halfgeleiderproducent, aankondigde dat het dit kwartaal opnieuw robuuste groei verwacht. TSMC is een belangrijke leverancier voor grote spelers in de Nasdaq 100, zoals Apple en Nvidia", zei beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx.

Ook op weekbasis ligt winst in het verschiet voor de Nasdaq, maar blijven de S&P 500 en vooral de Dow Jones index wat achter.

"De netto long posities op de Nasdaq-100 staan op het hoogste niveau in bijna twee jaar. De uitgerekte longposities maken Nasdaq-aandelen kwetsbaar voor een verkoopgolf, maar de afzwakkende Fed-verwachtingen en de robuuste AI-vraag zouden de techsector goed gekapitaliseerd moeten houden," aldus Swissquote Bank.

Beleggers blijven verder in de ban van de vraag wanneer de grote centrale banken de rente gaan verlagen. Voor de Federal Reserve ging men uit van maart, maar diverse Fed-bestuurders gooiden afgelopen week koud water op die verwachting. De marktverwachting zoals weergegeven door de FedWatch Tool van CME Group is inmiddels gedaald tot circa 55 procent, maar lag een week geleden nog rond de 80 procent.

"Beleggers hebben in de laatste maanden van vorig jaar misschien een iets te agressieve daling van de beleidsrentes ingeprijsd. Maar dat betekent niet dat ze er niet gaan komen", zei investment manager Simon Wiersma van ING, die de eerste renteverlaging door de Fed verwacht in mei.

Later vanmiddag staan de bestaande woningverkopen in de Verenigde Staten op de rol, net als het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,0885, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente licht daalde, tot 4,14 procent. Op weekbasis is de lange rente bijna 20 basispunten gestegen.

WTI-olie werd vrijdagmiddag iets goedkoper, maar lijkt op weekbasis wel terrein te gaan winnen op circa 74 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van halfgeleiders als Nvidia, Broadcom, Advanced Micro Devices en Micron Technology zaten donderdag al in de lift na de positieve update van TSMC en lijken vrijdag 1,5 tot 2 procent hoger te gaan openen. De Amerikaanse notering van TSMC steeg donderdag circa 10 procent. Vrijdag ligt vooralsnog een bescheiden verlies in het verschiet voor het aandeel.

Aandelen van PPG Industries gaan vrijdag een 2 procent lagere opening tegemoet. De verfspecialist wist de verwachtingen in het afgelopen kwartaal te verslaan, maar rapporteerde ook een forse winstdaling als gevolg van een afschrijving.

Aandelen van iRobot gaan vrijdag hard onderuit, nadat The Wall Street Journal schreef dat de overname van de maker van robotstofzuigers door Amazon in gevaar is nu de Europese Commissie de deal wil blokkeren. De zakenkrant citeerde mensen die bekend zijn met de kwestie.

iRobot daalde donderdag na het slot op Wall Street al 40 procent en vrijdag dreigt een openingsverlies van 34 procent. Amazon lijkt tot een procent hoger te openen. Amazon Web Services kondigde vrijdag aan dat het 2,3 biljoen Japanse yen, omgerekend 15 miljard dollar, wil gaan investeren in zijn cloudinfrastructuur in Tokio en Osaka.

Het geplaagde Spirit Airlines zag een overname door sectorgenoot JetBlue eerder deze week in rook opgaan en wil ruim een miljard dollar aan schulden herfinancieren. Vrijdag kwam de prijsvechter wel met een sterke outlook, waarop het aandeel in de voorbeurshandel met 30 procent steeg. Op weekbasis verdampte echter al meer dan 60 procent aan beurswaarde.

Macy's is van plan om dit jaar 3,5 procent van zijn personeel te ontslaan en vijf winkels te sluiten, omdat de retailer kosten wil besparen en zijn bedrijfsstructuur wil reorganiseren. Het aandeel steeg voorbeurs een procent.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag in het groen geëindigd. De Nasdaq sloot 1,4 procent hoger op 15.055,65 punten. De S&P 500 steeg gisteren 0,9 procent op 4.780,94 punten, terwijl de Dow Jones index 0,5 procent won op 37.468,61 punten.