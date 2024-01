Overname iRobot door Amazon in gevaar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van iRobot gaan vrijdag hard onderuit, nadat The Wall Street Journal schreef dat de overname van de maker van robotstofzuigers door Amazon in gevaar is nu de Europese Unie de deal wil blokkeren. De zakenkrant citeerde mensen die bekend zijn met de kwestie. Medewerkers bij Europese Commissie zouden Amazon hebben laten weten dat de overname waarschijnlijk wordt geblokkeerd. Formeel is er volgens de zakenkrant echter nog niets besloten. De Europese Commissie was niet direct beschikbaar voor een reactie, zei de zakenkrant. Amazon kondigde de overname van iRobot in 2022 aan en was bereid 1,7 miljard dollar te betalen. De Amerikaanse e-commercereus kan ook nog steeds zelf besluiten om de stekker te trekken uit de deal. Aandelen van iRobot daalden donderdag na het slot op Wall Street al 40 procent en vrijdag dreigt een openingsverlies van ruim 37 procent. Amazon lijkt iets hoger te openen. Amazon Web Services kondigde vrijdag aan dat het 2,3 biljoen Japanse yen, omgerekend 15 miljard dollar, wil gaan investeren in zijn cloudinfrastructuur in Tokio en Osaka. Bron: ABM Financial News

