Valuta: euro en dollar blijven in de ban van rentebeleid

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag nog altijd onder de 1,09 dollar in een markt die zich nog altijd concentreert op het rentebeleid van de ECB en de Fed en de kans dat de inflatie weer oploopt en daarmee een renteverlaging door deze banken wordt uitgesteld.

"Een belangrijke graadmeter voor de inflatie kan de Drewry’s World Container Index zijn", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Die steeg deze week met 23 procent op weekbasis. Op maandbasis bedraagt de stijging voor de containerkosten meer dan 80 procent", aldus Erdmann

Erdmann schat in dat de opmerking uit de hoek van de Fed over de kans dat de centrale bank pas in het derde kwartaal overgaat tot een renteverlaging, gecompenseerd wordt door de redelijk 'hawkish' opmerkingen van ECB-voorzitter Christine Lagarde. "Daarmee lijkt zij de euro wat steun te bieden. Zij komt vandaag bij het World Economic Forum nog een keer aan het woord", aldus de handelaar van Ebury vrijdag.

De voorzitter van de Fed van Atlanta Raphael Bostic verdedigde donderdag het scenario dat de Fed het kruit droog houdt tot in het derde kwartaal, alvorens over te gaan tot een renteverlaging.

Voor vandaag verwacht Erdmann weinig bewegingen, tenzij Lagarde met haar optreden afwijkt ten opzichte van wat ze tot nu heeft gezegd. Volgende week dinsdag komen de PMI's van Europa naar buiten, waarbij slecht nieuws een daling voor de euro kan betekenen. Daarna draaien alle hoofden zich naar Frankfurt, naar de ECB, die donderdag met het rentebesluit naar buiten komt, aldus Erdmann.

De Duitse producentenprijzen lieten over de laatste maand van 2023 een nog scherpere daling zien dan een maand eerder. De prijzen daalden in december met 8,6 procent op jaarbasis tegen een daling van 7,9 procent in de maand ervoor.

De Britse detailhandel zette uitgedrukt in volumes in december beduidend minder om dan verwacht. Er ging 3,2 procent op maandbasis vanaf, terwijl in de markt rekening werd gehouden met een afname van 0,5 procent.

In de VS staan vanmiddag twee macrodata op het programma: het voorlopige consumentenvertrouwen, zoals dat wordt gemeten door de Universiteit van Michigan, in dit geval voor januari en waarin ook een inflatieverwachting is besloten, en de verkopen van bestaande woningen over december.

De voorzitter van de Fed van San Francisco Mary Daly houdt vandaag een toespraak, met het oog op diverse uitspraken van haar ambtsgenoten over een renteverlaging door de Fed eerder deze week, genoeg reden om in de gaten te houden.

De euro noteerde vrijdag vlak op 1,0880 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8577 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent en noteerde op 1,2685 dollar.

