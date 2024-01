Corbion gebeten hond op lichtgroen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde vrijdag aan het einde van de ochtend licht hoger. De AEX steeg 0,4 procent tot 780,97 punten.

Techaandelen zijn iets minder in trek dan donderdag, toen ASML, ASMI en Besi flink terrein wonnen na een positieve update van TSMC. Die cijferrapportage hielp ook Wall Street in het zadel, met een all time high voor de Nasdaq.

Op weekbasis houdt de AEX de schade beperkt en noteert de index vooralsnog vlak, daar waar de DAX en Stoxx Europe 600 op verlies staan.

Beleggers blijven in de ban van de vraag wanneer de grote centrale banken de rente gaan verlagen. Voor de Federal Reserve ging men uit van maart, maar diverse Fed-bestuurders gooiden afgelopen week koud water op die verwachting. En ook de Europese Centrale Bank zal de rente voorlopig niet verlagen, waarschuwden diverse beleidsmakers afgelopen week in Davos.

"Beleggers hebben in de laatste maanden van vorig jaar misschien een iets te agressieve daling van de beleidsrentes ingeprijsd. Maar dat betekent niet dat ze er niet gaan komen", zei investment manager Simon Wiersma van ING, die de eerste renteverlaging door de Fed verwacht in mei, gevolgd door de eerste renteverlaging door de ECB in juni.

In Azië was het beeld vanochtend gemengd, waarbij de Japanse Nikkei met een mooie winst van ruim een procent sloot, maar de Chinese beurzen onder druk stonden. Op macro-economisch vlak werd bekend dat de inflatie in Japan in december is afgekoeld van 2,8 tot 2,6 procent.

Verder daalden de producentenprijzen in Duitsland in december met 8,6 procent op jaarbasis, terwijl de detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk in december met 3,2 procent afnamen. Hier was een veel kleinere daling voorzien.

Vanmiddag staan nog de bestaande woningverkopen in de Verenigde Staten op de rol, net als het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan.

De euro/dollar handelde vrijdagochtend op 1,0880, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente licht daalde, tot 4,14 procent. De Duitse variant noteerde op 2,33 procent. Op weekbasis zijn de obligatierentes inmiddels met meer dan 10 basispunten gestegen.

WTI-olie werd een half procent duurder op ruim 74 dollar per vat. Op weekbasis lijken de olieprijzen met zo'n 2 procent te zullen stijgen.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won DSM-Firmenich ruim anderhalf procent. Het aandeel stijgt daarmee net iets harder dan Universal Music Group. De verliezen in de AEX beperkten zich tot minder dan een procent voor onder meer Adyen en ASMI. ASML en Besi wonnen een procent terrein. Op weekbasis voeren de halfgeleideraandelen de AEX aan met stevige winsten.

ASML kreeg vrijdag een flinkr koersdoelverhoging van Degroof Petercam, met een ongewijzigde koopaanbeveling.

In de AMX won Just Eat Takeaway ruim anderhalf procent. Sectorgenoot Deliveroo kwam met cijfers. Corbion daalde juist 10 procent na een negatief analistenrapport van ING. De bank gaf in aanloop naar een beleggersdag een verkoopadvies voor Corbion. ING denkt niet dat Corbion in staat is om de dalende koers een halt toe te roepen. Alfen leverde 2 procent in.

In de AScX won Kendrion bijna 2 procent, net als Fastned. ING verhoogde het koersdoel voor Fastned iets. Vivoryon leverde 2,5 procent in.

Marel steeg 4,5 procent na een verhoogd overnamebod van John Bean. In Hydratec was nog geen koersvorming, nadat donderdagavond een overnamebod van 142,50 euro werd aangekondigd.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, met een winst van 0,6 procent volgens de futures op de Nasdaq in het verschiet. De techindex sloot donderdag 1,4 procent hoger op 15.055,65 punten, geholpen door halfgeleideraandelen en een koopadvies voor Apple.

De S&P 500 steeg gisteren 0,9 procent op 4.780,94 punten, terwijl de Dow Jones index 0,5 procent won op 37.468,61 punten.