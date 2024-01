ING geeft verkoopadvies Corbion Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het advies voor Corbion verlaagd van Houden naar Verkopen en het koersdoel van 23,00 naar 13,40 euro Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank. ING verwacht dat Corbion met de beleggersdag op woensdag 31 januari niet in staat is om de aanhoudende koersdaling een halt toe te roepen. De koers staat al sinds februari 2021 onder druk. In het rapport somde ING nogmaals de verschillende dieptepunten van de onderneming in de afgelopen jaren op, waar voor de onderneming volgens de bank een aantal problemen uit voortkomen: geen groei, kostenstijgingen, toegenomen concurrentie, een hoge schuld, lage kasstroom, dalend rendement op investeringen, desinvesteringen die niet worden geëffectueerd, startups die omgeven zijn met risico's, strategische missers en een gebrek aan geloofwaardigheid van management. Dat laatste aspect lichte ING nog even apart uit en illustreerde dit aan de hand van de gebroken toezeggingen omtrent FiberLive in 2021 en de toezeggingen omtrent de bioplastictak, die binnen acht maanden weer werden losgelaten. Beloftes tijdens de komende beleggersdag moeten volgens ING dan ook met een flinke korrel zouten worden genomen. ING wees ook op de klachten van grootaandeelhouder Inclusive Capital Partners, die becijferde dat Corbion sinds 2015 1 miljard euro investeerde en de personeelskosten liet oplopen, terwijl de winst bleef dalen. Het aandeel Corbion noteerde vrijdag op een groen Damrak 6,7 procent lager op 16,65 euro. Bron: ABM Financial News

