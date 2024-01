Degroof Petercam verhoogt koersdoel ASML fors Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor ASML verhoogd van 700,00 naar 840,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek vrijdag uit een rapport van analist Michael Roeg. Roeg verhoogde het koersdoel in aanloop naar de kwartaalcijfers van ASML op 24 januari. De analist twijfelt er niet aan dat ASML de eigen outlook van een omzet van 6,7 tot 7,1 miljard euro heeft gehaald. Net als de consensus rekent Roeg op 6,9 miljard euro. Roeg merkte op dat ASML meestal de eigen outlook haalt. Wel denkt de analist dat het besluit van Den Haag om geen exportlicentie af te geven voor bepaalde DUV-machines voor China de omzet met ongeveer 200 miljoen euro heeft gedrukt. In 2023 heeft ASML volgens Roeg flink aan marktaandeel gewonnen. De analist rolde zijn model voor ASML met een jaar door, waardoor het koersdoel ook omhoog kon. Het aandeel ASML steeg vrijdag met 1,3 procent naar 684,60 euro. Bron: ABM Financial News

