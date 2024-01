Deutsche Bank verhoogt koersdoel Euronext Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Euronext verhoogd van 72,00 naar 83,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van analist Benjamin Goy. Het beursbedrijf is 2023 "netjes" geëindigd, verwacht Goy. Hij rekent op een goede omzetgroei en hij ziet nog voldoende synergievoordelen die kunnen worden gerealiseerd. Voor Euronext was 2023 wel een jaar van twee gezichten. Aanvankelijk woog de "discussie" met Allfunds flink op de beurskoers. De eerste terugkoop van eigen aandelen, die inmiddels voltooid is, en het aantrekken van de kapitaalmarkten in het vierde kwartaal hebben het jaar voor Euronext evenwel gered, meent Goy. Goy verwacht voor het vierde kwartaal een omzetstijging van 6 procent op jaarbasis en een stijging van de EBITDA met 10 procent. De analist denkt ook dat Euronext meer synergievoordelen kan halen uit de combinatie met Borsa Italiana. Het aandeel Euronext is volgens Deutsche Bank nog altijd goedkoop, ondanks de koersrally in de tweede helft van 2023. Maar Goy ziet maar weinig opwaarts potentieel ten opzichte van de analistenconsensus en blijft daarom aan de zijlijn met een neutraal advies. Het aandeel Euronext sloot donderdag op 77,80 euro. Bron: ABM Financial News

