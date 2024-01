Deliveroo ziet omzet stabiliseren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deliveroo heeft in het vierde kwartaal van 2023 het aantal orders zien stabiliseren. Dit maakte de Britse maaltijdbezorger vrijdagochtend bekend. Er werden afgelopen kwartaal 75,3 miljoen orders gedaan bij Deliveroo. In het vierde kwartaal van 2022 waren dit er 75,1 miljoen. In het afgelopen kwartaal viel de omzet op jaarbasis vrijwel onveranderd uit op 523 miljoen pond. Dat is 2 miljoen pond meer dan een jaar eerder. De brutotransactiewaarde steeg wel met vier procent naar 1,86 miljard pond, dankzij onder meer stijgende prijzen. Deliveroo zei eind november tijdens een beleggersdag voor heel 2023 te mikken op een groei van de brutotransactiewaarde met ongeveer 1 tot 5 procent tegen constante wisselkoersen. De groei kwam uit op 3 procent. Op 14 maart komt de maaltijdbezorger met de volledige jaarcijfers en zal het ook een outlook voor het lopende jaar afgeven. Bron: ABM Financial News

