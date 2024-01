Gemengd beeld in Azië Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld, met als positieve uitschieter de beurs in Tokio. De Japanse Nikkei 225 steeg met 1,4 procent naar 35.994 punten, terwijl de beurzen in Sydney en Seoel tot ruim een procent wonnen. De beurs in Taiwan klom dankzij de halfgeleidersector zelfs meer dan 2,5 procent. De Chinese beurzen lieten het echter afweten, met verliezen van circa een half procent voor de beurzen in Shanghai en Hongkong. In Japan werd bekend dat de inflatie blijft dalen, met een afname van 2,8 procent in november naar 2,6 procent in december, ofwel het laagste niveau sinds juni 2022. Wel is dit nog altijd boven de doelstelling van de Bank of Japan van 2,0 procent. De Amerikaanse olie-future noteerde daarnaast vanochtend vrijwel vlak op 74,19 dollar per vat. Donderdagavond in New York steeg de future nog met ruim twee procent. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een hogere opening. De futures kleurden voorbeurs lichtgroen. Bron: ABM Financial News

