Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 40 punten voor de Duitse DAX en een plus van 21 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 15 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd, na de dip van een dag eerder.

Volgens Swissquote Bank is het sentiment nochtans broos met ruimte naar beneden. "Ook voor de obligatiemarkt", aldus de bank donderdag. Volgens de bank zijn beleggers nog steeds aan het inschatten wanneer de Europese Centrale Bank de rente voor het eerst zal verlagen.

Voorlopig lijkt daar echter geen sprake van, zo werd donderdag duidelijk uit de notulen van het laatste rentebesluit van de ECB. De centrale bank was in december ver verwijderd van een discussie over eventuele renteverlagingen, concludeerde ING.

De ECB neemt volgende week een nieuw rentebesluit. Econoom Carsten Brzeski van ING verwacht geen wijzigingen in het monetaire beleid. In een vooruitblik schreef de econoom dat de ECB de verleiding moet weerstaan om de zeer agressieve marktverwachtingen over komende renteverlagingen tegen te spreken. Dat lukte de afgelopen dagen echter niet.

"Het lijkt erop dat ECB-bankiers onze voorbeschouwing niet hebben gelezen. In feite was er de afgelopen dagen een explosie van voorzitters van nationale centrale banken die commentaar gaven op de mogelijkheid en timing van renteverlagingen", zag Brzeski.

Uiteindelijk was het ECB-president Christine Lagarde die in Davos bij het World Economic Forum zinspeelde op een eerste renteverlaging in juni. Opmerkelijk, volgens Brzeski, want in november zei Lagarde nog dat de ECB "de komende kwartalen" niet zou beginnen met het verlagen van de rente.

"Wederom een bewijs dat centrale bankiers zich moeten onthouden van al te expliciete forward guidance", volgens de econoom.

De Europese obligatierentes liepen donderdag verder op.

Bedrijfsnieuws

Europese halfgeleideraandelen zaten in de lift na de cijferrapportage van TSMC en een koopadvies voor Apple. Infineon steeg bijna 5 procent in Frankfurt en ging daarmee aan kop in de DAX. STMicroelectronics voerde de CAC 40 in Parijs aan met een winst van bijna 4 procent.

In Amsterdam won ASML ruim 4 procent. Besi en ASMI stegen zelfs 7 tot 8 procent. Melexis won in Brussel 2,5 procent.

Analisten van ING wezen bij de rapportage van TSMC op de investeringen van de chipgigant die de komende periode iets hoger uitvallen dan verwacht. Verder stelde TSMC gerust dat het herstel in sector doorzet, aldus de bank.

Bayer was de grootste daler op de Duitse beurs en leverde ruim 2 procent in. Unibail-Rodamco-Westfield was hekkensluiter in Parijs, met een verlies van anderhalf procent. Sectorgenoot Vonovia steeg juist anderhalf procent in Frankfurt.

Aandelen van luxemerken als Hermes en LVMH waren in trek op de Franse beurs, na goed ontvangen cijfers van Richemont.

Barclays wil het aandeel van de eigen investeringstak in het geheel verkleinen en wil zich meer richten op consumenten, aldus de bank tegen The Wall Street Journal. Op 20 februari volgen de cijfers en meer details over de plannen. Het aandeel sloot in Londen fractioneel hoger.

Sainsbury gaat de bankactiviteiten anders inrichten, waarover bij de strategische update op 7 februari meer informatie volgt. Het aandeel verloor bijna een procent.

UBS heeft het advies voor Ahold Delhaize verlaagd van Kopen naar Neutraal, terwijl het koersdoel van 34,00 naar 28,00 euro ging. Het aandeel sloot 3 procent lager.

Euro STOXX 50 4.453,05 (+1,1%)

STOXX Europe 600 470,45 (+0,6%)

DAX 16.567,35 (+0,8%)

CAC 40 7.401,35 (+1,1%)

FTSE 100 7.459,09 (+0,2%)

SMI 11.185,88 (+0,3%)

AEX 778,17 (+0,9%)

BEL 20 3.552,84 (-0,4%)

FTSE MIB 30.350,53 (+0,8%)

IBEX 35 9.880,30 (+0,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een verdeelde opening tegemoet, zonder heel grote koersuitslagen.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd. Het sentiment werd geholpen door een opleving van techaandelen, nadat Taiwan Semiconductor resultaten voor het vierde kwartaal rapporteerde die boven verwachting waren en de verwachting uitsprak dat de inkomsten in 2024 met meer dan 20 procent zullen stijgen omdat meer bedrijven investeren in AI-oplossingen.

Amerikaanse sectorgenoten profiteerden van de update van TSMC, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Wall Street is momenteel in de ban van de vraag wanneer de Federal Reserve de rente zal verlagen. Na de laatste Fed-vergadering in december waren de markten er vrij zeker van dat de eerste renteverlaging in maart zou plaatsvinden. Maar aan dat tijdstip wordt inmiddels getwijfeld door de uitspraken van diverse Fed-leden.

Donderdag was het de beurt aan Raphael Bostic van de Atlanta Fed, die dit jaar stemrecht heeft binnen het beleidscomité van de Fed. Wat Bostic betreft wordt de rente pas in het derde kwartaal verlaagd.

"Voortijdige renteverlagingen zouden een stijging van de vraag kunnen ontketenen die opwaartse druk op de prijzen zou kunnen veroorzaken", waarschuwde de Fed-bestuurder.

De Amerikaanse tienjaarsrente liep vervolgens op naar 4,16 procent en noteerde daarmee op weekbasis bijna 20 basispunten hoger. Richting het slot van de sessie in New York liep de rente weer iets terug.

De verwachting van de markt voor een renteverlaging in maart is inmiddels afgenomen tot onder de 60 procent, waar dat vorige week nog ruim 80 procent was.

"Beleggers hebben in de laatste maanden van vorig jaar misschien een iets te agressieve daling van de beleidsrentes ingeprijsd. Maar dat betekent niet dat ze er niet gaan komen", zei investment manager Simon Wiersma van ING, die de eerste renteverlaging door de Fed verwacht in mei.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten afgelopen week is gedaald.

Verder steeg het aantal afgegeven bouwvergunningen in de VS in december harder dan verwacht, maar werden er ook minder woningen in aanbouw genomen.

De bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia is in januari minder hard gekrompen, maar de verbetering was niet zo sterk als verwacht. De zogeheten Philly Fed index steeg van -12,8 naar -10,6. Er werd vooraf door economen gerekend op een verbetering tot -7,0.

WTI-olie werd ruim 2 procent duurder na een daling van de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden. Ook werd het IEA iets positiever over de groei van de vraag naar olie.

Bedrijfsnieuws

De in de VS genoteerde aandelen van de chipfabrikant TSMC stegen bijna 10 procent, nadat de chipproducent een meevallende winstdaling rapporteerde. Amerikaanse sectorgenoten Nvidia en Micron stegen bijna 2 procent. Broadcom won 3,5 procent en AMD 1,5 procent.

Bank of America heeft het koersdoel van Apple verhoogd van 208,00 naar 225,00 dollar en het aandeel daarbij op de kooplijst gezet. Volgens Bank of America gaat de iPhone een periode van upgrades tegemoet, aangejaagd door de behoefte aan de nieuwste hardware om generatieve AI-functies in 2024 en 2025 te kunnen introduceren. Het aandeel steeg meer dan 3 procent.

De aandelen van de vliegtuigbouwer Boeing stegen met ruim 4 procent, nadat Boeing een order kreeg om 150 van zijn 737 MAX-vliegtuigen te verkopen aan het Indiase Akasa.

Het aandeel Plug Power daalde met 11,5 procent, nadat het bedrijf zei dat het van plan was om tot 1 miljard dollar aan nieuwe aandelen uit te geven. Vorig kwartaal werd al gewaarschuwd dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar kwam.

Spirit Airlines stond de afgelopen dagen al stevig onder druk nadat de overname door JetBlue afketste. Spirit wil nu de schulden van het bedrijf aanpakken, meldden bronnen aan The Wall Street Journal. Het aandeel verloor donderdag 7,5 procent aan waarde, waarmee het verlies op weekbasis inmiddels op ruim 60 procent staat.

S&P 500 index 4.780,94 (+0,9%)

Dow Jones index 37.468,61 (+0,5%)

Nasdaq Composite 15.055,65 (+1,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld. Net als gisteren in Europa, namen de chipaandelen in Tokio de leiding.

In Japan bleek de inflatie gedaald tot de laagste stand sinds juni 2022, maar wel nog altijd boven de doelstelling van de centrale bank.

Nikkei 225 35.945,69 (+1,3%)

Shanghai Composite 2.830,02 (-0,6%)

Hang Seng 15.323,08 (-0,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,088. Het muntpaar handelde donderdagavond 0,1 procent lager op 1,0871 en is op weekbasis bijna een procent minder waard. "Nu de kans op een vervroegde renteverlaging door de Fed afneemt, zou de dollar wel eens verder kunnen stijgen", aldus Michael Hewson van CMC Markets.

USD/JPY Yen 148,59

EUR/USD Euro 1,088

EUR/JPY Yen 161,69

MACRO-AGENDA:

00:50 Inflatie - December (Jap)

08:00 Producentenprijzen - December (Dld)

08:00 Detailhandelsverkopen - December (VK)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Januari vlpg (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - December (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

08:00 Deliveroo - Cijfers vierde kwartaal (VK)