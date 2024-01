PPG verslaat verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) PPG Industries heeft in het vierde kwartaal van 2023 een veel lagere winst behaald als gevolg van een afschrijving, maar de omzet steeg harder dan verwacht en het bedrijf is positief over het lopende boekjaar. Dit bleek donderdagavond uit de resultaten van de Amerikaanse sectorgenoot van AkzoNobel.

De nettowinst van PPG daalde in de verslagperiode van 238 miljoen naar 90 miljoen dollar of 0,38 dollar per aandeel. De winstdaling was het gevolg van een non-cash afschrijving van 0,67 dollar voor een bijzondere waardevermindering van goodwill voor de Traffic Solutions-activiteiten, zei PPG.

De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 1,53 dollar, waar analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 1,49 dollar.

De omzet steeg in het vierde kwartaal met 4 procent op jaarbasis, van 4,19 miljard naar 4,35 miljard dollar. Hier voorspelden analisten 4,27 miljard dollar.

PPG rekende voor het vierde kwartaal zelf een aangepaste winst per aandeel van 1,44 tot 1,50 dollar en een omzet die een paar procent hoger of lager zou liggen dan in dezelfde periode een jaar eerder.

CEO Tim Knavish zei in een toelichting dat PPG een recordjaar heeft afgesloten met een solide jaar-op-jaar omzetgroei, een sterke aangepaste winstgroei en een recordhoge operationele kasstroom van 2,4 miljard dollar. Ook de marges verbeterden.

Over heel 2023 behaalde PPG een omzet van 18,2 miljard dollar, op jaarbasis een stijging van 3 procent. De aangepaste winst per aandeel van 7,67 dollar was hoger dan de 7,58 tot 7,64 dollar die het bedrijf voor heel het boekjaar voorspelde.

Vooruitkijkend verwacht PPG dat de vraag in China zal blijven verbeteren. In Europa zal de economische activiteit in 2024 stabiliseren op het huidige niveau, aldus het bedrijf.

"In de VS verwachten we dat de economische omstandigheden in de eerste helft van 2024 gematigd zullen blijven en in Mexico, dat nu ons op één na grootste land is in termen van totale netto-omzet, verwachten we dat het sterke momentum zal aanhouden", aldus PPG, dat in 2024 volumegroei wil realiseren door de belangrijkste strategische groei-initiatieven uit te voeren.

Voor het eerste kwartaal rekent PPG op een aangepaste winst per aandeel van 1,80 tot 1,87 dollar. Voor heel 2024 gaat het bedrijf uit van een aangepaste winst per aandeel van 8,34 tot 8,59 dollar.

Het aandeel PPG Industries noteerde donderdag nabeurs 1,5 procent lager.