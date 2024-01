JDE Peet's tekent licentieovereenkomst voor Caribou koffie in VS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's heeft een wereldwijde licentieovereenkomst voor de lange termijn getekend voor de productie, marketing en verkoop van Caribou-koffieproducten voor consumenten en foodservice, exclusief de Caribou-koffiehuizen. Dit meldde JDE Peet's donderdagavond zonder financiële details bekend te maken. De transactie, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 zal worden afgerond, biedt JDE Peet's "een sterk platform om zijn portfolio van premium koffie in Noord-Amerika uit te breiden." Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal JDE Peet's de brandactiviteiten van Caribou in Minneapolis overnemen. De twee bedrijven hebben ook een langdurige strategische overeenkomst gesloten waarbij JDE Peet's koffieproducten zal leveren voor verkoop in Caribou's koffiehuizen. Caribou heeft meer dan 800 koffiehuizen in 11 landen. Bron: ABM Financial News

