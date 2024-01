Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gestegen. Bij een settlement van 74,08 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 2 procent duurder. Beleggers keken donderdag naar het wekelijkse olievoorradenrapport uit de Verenigde Staten. In de week eindigend op 12 januari daalden de voorraden ruwe olie met 2,5 miljoen vaten naar 429,9 miljoen vaten. Analisten rekenden vooraf op een daling van ongeveer 0,9 miljoen vaten. De benzinevoorraden stegen met 3,1 miljoen vaten naar een totaal van 248,1 miljoen vaten. Hier was een iets geringere stijging van 2,5 miljoen vaten verwacht. De voorraden stookolie en diesel stegen 2,4 miljoen vaten tot 134,8 miljoen vaten. Ook hier werd gerekend op een meer beperkte stijging. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen daalde van 92,9 naar 92,6 procent. Daarnaast kwam het Internationaal Energieagentschap met zijn maandrapport. Het IEA verwacht momenteel dat de groei van de vraag naar olie zal afnemen van 2,3 miljoen vaten per dag in 2023 tot 1,2 miljoen vaten per dag dit jaar, waarmee de totale vraag uitkomt op een gemiddelde van 103 miljoen vaten per dag. De groei van de olievraag voor 2024 werd eerder geschat op 1,1 miljoen vaten per dag. Op woensdag voorspelde de OPEC in een maandelijks rapport dat de wereldwijde vraag naar olie dit jaar met 2,2 miljoen vaten per dag zal groeien, ongewijzigd ten opzichte van haar vorige projectie. Het maandelijkse rapport van de OPEC wees wel op een groei van de vraag die twee keer zo hoog was als de ramingen van de IEA, wat zou leiden tot "krappe markten" in de tweede helft van 2024, schreven analisten van Jefferies. Ondertussen lijken de oliemarkten de dreiging van een breder conflict in het Midden-Oosten grotendeels te negeren. Pakistan voerde donderdagnacht militaire aanvallen uit binnen Iran als vergelding voor vergelijkbare aanvallen door Iran afgelopen weekend. "Hoewel de spanningen in het Midden-Oosten nog steeds hoog zijn, hebben ze nog geen belangrijke verstoringen van de bevoorrading veroorzaakt en de bezorgdheid over het regionale conflict neemt af met de tijd", schreven analisten van Sevens Report Research. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.