Senaat VS stemt in met tijdelijke begrotingsmaatregel Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Een ruime meerderheid van de Senaat in de Verenigde Staten heeft donderdag ingestemd met een tijdelijke begrotingsmaatregel waarmee de overheidsfinanciering tot maart is gedekt en een shutdown op vrijdag wordt voorkomen. De Senaat stemde met 77 tegen 18 voor de maatregel. Het is de derde keer dat er een tijdelijke begroting ligt voor het fiscale jaar 2024, dat in oktober begon in de VS. Het Huis van Afgevaardigden stemt later op de dag over de wetgeving, die voorziet in financiering voor een aantal ministeries tot 1 maart. De rest van de overheid is tot 8 maart gefinancierd. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.