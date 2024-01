Media: Reddit blaast IPO-plannen nieuw leven in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Social mediabedrijf Reddit heeft gedetailleerde plannen opgesteld voor de lancering van zijn beursgang in maart. Dit meldde persbureau Reuters donderdag op basis van informatie van ingewijden. Reddit is van plan om eind februari de papieren voor de beursnotering in te dienen bij de U.S Securities and Exchange Commission, lanceert vervolgens begin maart zijn roadshow en wil de beursgang aan het einde van die maand afronden, aldus Reuters. Het in San Francisco gevestigde bedrijf wil met de IPO 10 procent van zijn aandelenkapitaal verkopen, volgens het persbureau. Reddit werd in 2021 tijdens een financieringsronde gewaardeerd op ongeveer 10 miljard dollar. In december van dat jaar diende het bedrijf al IPO-plannen in bij de SEC, maar van een daadwerkelijke beursgang kwam het toen niet. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.