Hersteldag voor Europese beurzen

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd, na de dip van een dag eerder. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 470,45 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,8 procent op 16.567,35 punten. De Franse CAC 40 sloot 1,1 procent in de plus bij een stand van 7.401,35 punten. De Britse FTSE sloot 0,2 procent hoger op 7.459,09 punten.

"We hebben een bescheiden stabilisatie gezien op de Europese markten na de verliezen van gisteren", zei Michael Hewson van CMC Markets. De Londense beurs bleef wat achter, zag de marktanalist.

Volgens Swissquote Bank is het sentiment nochtans broos met ruimte naar beneden. "Ook voor de obligatiemarkt", aldus de bank donderdag. Volgens de bank zijn beleggers nog steeds aan het inschatten wanneer de Europese Centrale Bank de rente voor het eerst zal verlagen.

Voorlopig lijkt daar echter geen sprake van, zo werd donderdag duidelijk uit de notulen van het laatste rentebesluit van de ECB. De centrale bank was in december ver verwijderd van een discussie over eventuele renteverlagingen, concludeerde ING.

De ECB neemt volgende week een nieuw rentebesluit. Econoom Carsten Brzeski van ING verwacht geen wijzigingen in het monetaire beleid. In een vooruitblik schreef de econoom dat de ECB de verleiding moet weerstaan om de zeer agressieve marktverwachtingen over komende renteverlagingen tegen te spreken. Dat lukte de afgelopen dagen echter niet.

"Het lijkt erop dat ECB-bankiers onze voorbeschouwing niet hebben gelezen. In feite was er de afgelopen dagen een explosie van voorzitters van nationale centrale banken die commentaar gaven op de mogelijkheid en timing van renteverlagingen", zag Brzeski.

Uiteindelijk was het ECB-president Christine Lagarde die in Davos bij het World Economic Forum zinspeelde op een eerste renteverlaging in juni. Opmerkelijk, volgens Brzeski, want in november zei Lagarde nog dat de ECB "de komende kwartalen" niet zou beginnen met het verlagen van de rente.

"Wederom een bewijs dat centrale bankiers zich moeten onthouden van al te expliciete forward guidance", volgens de econoom.

De Europese obligatierentes liepen donderdag verder op, terwijl de euro/dollar daalde tot 1,0862.

WTI-olie werd anderhalf procent duurder na een daling van de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden.

Bedrijfsnieuws

Europese halfgeleideraandelen zaten in de lift na de cijferrapportage van TSMC en een koopadvies voor Apple. Infineon steeg bijna 5 procent in Frankfurt en ging daarmee aan kop in de DAX. STMicroelectronics voerde de CAC 40 in Parijs aan met een winst van bijna 4 procent.

In Amsterdam won ASML ruim 4 procent. Besi en ASMI stegen zelfs 7 tot 8 procent. Melexis won in Brussel 2,5 procent.

Analisten van ING wezen bij de rapportage van TSMC op de investeringen van de chipgigant die de komende periode iets hoger uitvallen dan verwacht. Verder stelde TSMC gerust dat het herstel in sector doorzet, aldus de bank.

Bayer was de grootste daler op de Duitse beurs en leverde ruim 2 procent in. Unibail-Rodamco-Westfield was hekkensluiter in Parijs, met een verlies van anderhalf procent. Sectorgenoot Vonovia steeg juist anderhalf procent in Frankfurt.

Aandelen van luxemerken als Hermes en LVMH waren in trek op de Franse beurs, na goed ontvangen cijfers van Richemont.

Barclays wil het aandeel van de eigen investeringstak in het geheel verkleinen en wil zich meer richten op consumenten, aldus de bank tegen The Wall Street Journal. Op 20 februari volgen de cijfers en meer details over de plannen. Het aandeel sloot in Londen fractioneel hoger.

Sainsbury gaat de bankactiviteiten anders inrichten, waarover bij de strategische update op 7 februari meer informatie volgt. Het aandeel verloor bijna een procent.

UBS heeft het advies voor Ahold Delhaize verlaagd van Kopen naar Neutraal, terwijl het koersdoel van 34,00 naar 28,00 euro ging. Het aandeel sloot 3 procent lager.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot overwegend hoger.