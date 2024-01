Fed-bestuurder Bostic verwacht eerste renteverlaging in derde kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve moet wachten tot het derde kwartaal van 2024 om de rente te verlagen. Dit zei Raphael Bostic, voorzitter van de Atlanta Fed, donderdag in een toespraak voor ondernemers in Atlanta. Een reden om de rente niet eerder te verlagen is dat het huidige economische klimaat "onvoorspelbaar" is en het onverstandig zou zijn om "een nadrukkelijke aanpak" van het rentebeleid vast te leggen, zei Bostic, die dit jaar stemrecht heeft binnen het beleidscomité van de Fed. "Voortijdige renteverlagingen zouden een stijging van de vraag kunnen ontketenen die opwaartse druk op de prijzen zou kunnen veroorzaken", waarschuwde de Fed-bestuurder. Na de laatste Fed-vergadering in december waren de markten er vrij zeker van dat de eerste renteverlaging in maart zou plaatsvinden. Maar aan dat tijdstip wordt inmiddels getwijfeld door de uitspraken van diverse Fed-leden, waaronder Bostic, die de marktverwachting proberen te temperen. Volgens de FedWatch Tool van CME Group is de marktverwachting voor een renteverlaging in maart inmiddels gedaald tot onder de 60 procent. Dat was een week geleden nog circa 70 tot 80 procent. In een recent interview met de Financial Times zei Bostic dat hij rekening houdt met twee renteverlagingen dit jaar. Dat is iets lager dan de gemiddelde Fed-prognose voor drie renteverlagingen in 2024. De markt heeft er zes ingeprijsd. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg donderdag naar 4,15 procent en noteert op weekbasis 18 basispunten hoger. Wall Street leverde een deel van zijn winsten in na de woorden van Bostic. Bron: ABM Financial News

