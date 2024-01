AEX sluit hoger onder aanvoering van chippers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag flink hoger gesloten, geholpen door de technologiefondsen zoals Apple en TSMC. De AEX index steeg 0,9 procent tot 778,17 punten.

De hoofdindex steeg donderdag, vooral geholpen door winsten van de chippers, terwijl beleggers het nieuws en de commentaren van het World Economic Forum in Davos scherp bleven volgen.

Het Taiwanese TSMC presteerde beter dan verwacht en was ook optimistisch over de toekomst. Het aandeel noteerde in de VS maar liefst 7,7 procent hoger. Zwaargewicht Apple gaf ook het goede voorbeeld met een koersstijging van bijna 3 procent. Het aandeel werd vandaag door Bank of America op de kooplijst gezet.

In Davos had een aantal bankiers van de Europese centrale bank zich agressief uitgelaten over renteverlagingen en waarschuwde dat ondanks de vooruitgang bij het aanpakken van de inflatie, de markten te ver vooruit zijn gelopen wat betreft de verwachtingen voor renteverlagingen in het voorjaar. De notulen van de laatste rentevergadering van de ECB bevestigden dit beeld vanmiddag.

De rente liepen vandaag ook wat op en de Duitse tienjaarsrente noteerde op 2,31 procent en de Amerikaanse variant op 4,13 procent. Momenteel gaan de markten uit van een kans van 56 procent op een renteverlaging in de VS van 25 basispunten in maart, volgens de CME FedWatch Tool. Deze verwachting is de afgelopen weken flink afgekomen en dus lijken de waarschuwende woorden van de centrale bankiers voor nu enige invloed te hebben.

De olieprijzen liepen donderdag weer wat op, nadat bleek dat de voorraden in de VS waren gedaald. In de week eindigend op 12 januari daalden de voorraden ruwe olie met 2,5 miljoen vaten naar 429,9 miljoen vaten. Analisten rekenden vooraf op een daling van ongeveer 0,9 miljoen vaten.

Wat ook meehielp was dat het IEA zich aansloot bij oliekartel OPEC in het voorspellen van een relatief sterke groei van de mondiale vraag naar olie dit jaar.

De euro/dollar daalde naar 1,0862. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0892 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0861 op de borden.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen wonnen ASML, ASMI en Besi 3,8 tot 7,4 procent, meeliftend op het goede nieuws van 's werelds grootste chipfabrikant, TSMC.

Ahold Delhaize was de dissonant met een verlies van meer dan twee procent. UBS heeft het advies voor Ahold Delhaize verlaagd van Kopen naar Neutraal, terwijl het koersdoel van 34,00 naar 28,00 euro ging. Hoewel UBS van mening is dat Ahold een sterke marktpositie heeft, verwacht de bank dat de uitdagende marktontwikkelingen aanhouden in de eerste helft van dit jaar. De marges in de VS zullen bovendien onder druk blijven, waarschuwde UBS.

ING reageerde nauwelijks na een koersdoelverlaging van Deutsche Bank

In de AMX won Just Eat Takeaway bijna 7 procent, na woensdag nog te zijn afgestraft na publicatie van een kwartaalupdate. Een koopadvies van Bank of America lag vandaag ten grondslag aan het koersherstel. "Het is tijd om een order te plaatsen", zo stelden de analisten.

Alfen verloor daarentegen 4,5 procent en Galapagos daalde 2,4 procent.

Arcadis profiteerde van een stevige koersdoelverhoging van ING en steeg 1,1 procent. Analist van de bank hebben geen twijfels over het vierde kwartaal. ING wees op de stijging van het orderboek en de goede marktomstandigheden, ondanks wat macro-economische zwakte.

In de AScX won Sif bijna 6 procent. B&S Group verloor daarentegen 2,4 procent.

Tussenstanden Wall Street

Bij het Europese slot noteerden de S&P 500 en de Nasdaq in het groen.

