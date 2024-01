Bank Of America zet Apple op de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Bank of Amerika heeft het koersdoel van Apple verhoogd van 208,00 naar 225,00 dollar en het aandeel ook op de kooplijst gezet. Dit maakte de Amerikaanse zakenbank donderdag bekend in een rapport. Eén van de vele redenen voor de opwaardering is dat volgens Bank Of America de iPhone een periode van enkele jaren tegemoet gaat van upgrades, aangejaagd door de behoefte aan de nieuwste hardware om generatieve AI-functies in 2024 en 2025 te kunnen introduceren. Maar ook een hogere groei in services van Apple en de ontwikkeling van een siliciumroutekaart om in plaats van van pc naar servers naar autonoom te evolueren, wat weer hogere marges oplevert, volgens de analisten. Ook blijft Apple de aandeelhouder flink belonen, meent Bank of America. De groeimarge blijft naar verwachting stabiel of stijgt zelfs iets in de loop van de tijd. De focus op AI zou institutionele beleggers ertoe kunnen aanzetten hun posities in Apple te vergroten. De analisten vinden verder het risico rond juridische kwesties overzichtelijk. Tot slot wijst de recente relatieve ondermaatse prestatie van het aandeel Apple er volgens Bank of America op dat al veel slecht nieuws is ingeprijsd. info@abmfn.nl

