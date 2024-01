ING: ECB-notulen niet concreet over renteverlagingen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank is voorzichtiger over de groeivooruitzichten, maar nog lang niet ontspannen over de inflatie, en dus was de centrale bank in december ver verwijderd van een discussie over eventuele renteverlagingen. Dit concludeerde ING uit de notulen van het laatste rentebesluit van de ECB, die donderdagmiddag verschenen.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING lag de focus tijdens de vergadering in december vooral op de laatste stap die gezet moet worden om de inflatie terug te dringen naar de doelstelling van circa 2 procent. Sommige ECB-leden noemden daarbij de hoge diensteninflatie als een duidelijke uitdaging, volgens de marktkenner van ING.

Ook werd niet gesproken over renteverlagingen, behalve in de context van de marktverwachtingen.

In plaats daarvan "werd benadrukt dat er geen ruimte was voor zelfgenoegzaamheid en dat het voor de raad van bestuur [van de ECB] niet het moment was om de waakzaamheid te laten verslappen", citeerde Brzeski de verslaglegging.

Volgens de beleidsmakers was voorzichtigheid geboden, "aangezien de inflatie op korte termijn waarschijnlijk zou aantrekken en er onzekerheden bleven bestaan met betrekking tot de lonen en de onderliggende inflatiedynamiek. Dit suggereerde dat het nog te vroeg was om er zeker van te zijn dat de taak volbracht was", bleek uit de notulen.

Het verslag verscheen vanwege de feestdagen pas donderdag, terwijl de ECB volgende week al een nieuw rentebesluit neemt. Brzeski van ING verwacht dan geen wijzigingen in het monetaire beleid. In een vooruitblik schreef de econoom dat de ECB de verleiding moet weerstaan om de zeer agressieve marktverwachtingen over komende renteverlagingen tegen te spreken.

"Het lijkt erop dat ECB-bankiers onze voorbeschouwing niet hebben gelezen. In feite was er de afgelopen dagen een explosie van voorzitters van nationale centrale banken die commentaar gaven op de mogelijkheid en timing van renteverlagingen", zag Brzeski.

Uiteindelijk was het ECB-president Christine Lagarde die in Davos bij het World Economic Forum zinspeelde op een eerste renteverlaging in juni. Opmerkelijk, volgens de econoom, want in november zei Lagarde nog dat de ECB "de komende kwartalen" niet zou beginnen met het verlagen van de rente.

"Wederom een bewijs dat centrale bankiers zich moeten onthouden van al te expliciete forward guidance", stelde Brzeski.

De ECB maakt volgende week donderdag om 14.15 uur zijn rentebesluit bekend, gevolgd door een toelichting door Lagarde een half uur later.

De Europese obligatierentes liepen donderdag licht op, terwijl de euro/dollar met 0,3 procent daalde tot 1,0853.