Bank of America zet Just Eat Takeaway op kooplijst

(ABM FN-Dow Jones)Bank of America heeft het advies voor Just Eat Takeaway.com verhoogd van Neutraal naar Kopen, terwijl het koersdoel van 15,00 naar 15,40 euro ging. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Amerikaanse bank.

"Het is tijd om een order te plaatsen", zo verwoordden de analisten hun koopadvies voor de Amsterdamse maaltijdbezorger.

Ruim de helft van de activiteiten van Just Eat Takeaway is inmiddels voor langere termijn winstgevend en de balans is sterk, aldus de analisten van de bank. Ook let de maaltijdbezorger op de beloning voor aandeelhouders en is de ‘cash burn’ in de VS significant teruggebracht en kan volgens Bank of America nog verder teruglopen.

Bovendien is er weer hernieuwde interesse in fusies en overnames.

Het aandeel Just Eat noteert nog altijd tegen een korting ten opzichte van sectorgenoot Delivery Hero. "Met een duidelijk zicht op een verbetering van de winstgevendheid in 2024 en 2025, lijkt Just Eat ondergewaardeerd."

Het aandeel Just Eat Takeaway.com steeg donderdagmiddag met 5,6 procent tot 13,47 euro.

