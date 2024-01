Weifelend Wall Street op weg naar licht hogere opening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amerikaanse aandelenfutures gingen donderdagmiddag omhoog, nadat de rente op staatsobligaties licht daalde en de spanning op de Aziatische markten enigszins afnam na meevallende resultaten van TSMC. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,3 procent in het groen. Amerikaanse aandelenmarkten blijven vooralsnog in de ban van obligaties. De rente op staatsobligaties noteerde wat lager, wat kans biedt voor aandelen om te stabiliseren. De S&P 500 heeft een schokkerig begin van het jaar achter de rug, waarbij recordstanden verder weg lijken, nadat beleggers de verwachtingen van renteverlagingen in de komende maanden naar beneden bijstelden, waardoor de impliciete financieringskosten hoger werden. Een van de Fed-functionarissen die donderdag naar verwachting een opmerking kan maken over de rente, is Raphael Bostic, president van de Fed van Atlanta, die spreekt over de economische vooruitzichten. Hulp kwam er ook vanuit de technologiehoek, met name door de meevallende cijfers van TSMC. Dit zou vanmiddag wellicht steun kunnen bieden aan de technologierijke Nasdaq Composite-index. In Europa vonden halfgeleiders vanmiddag al de weg omhoog. De macro-economische agenda staat donderdag voor wat de VS betreft in het teken van de wekelijkse steunaanvragen, woningdata over december en de activiteitenindex van de Fed van Philadelphia over januari. Olie noteerde donderdag hoger. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het groen op 72,95 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 78,21 dollar werd betaald, een stijging van 0,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0890. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0892 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0861 op de borden. Bedrijfsnieuws De in de VS genoteerde aandelen van de chipfabrikant TSMC stegen voorbeurs 5,4 procent, nadat het bedrijf een daling van de nettowinst rapporteerde, maar overtrof daarmee nog steeds de verwachtingen van analisten. Het aandeel Richemont steeg met bijna 10 procent in de Europese handel nadat het Zwitserse luxegoederenbedrijf hogere verkopen boekte en de verwachtingen van analisten overtrof. De aandelen van de vliegtuigbouwer Boeing stegen met ongeveer 1,7 procent, nadat Boeing een order kreeg om 150 van zijn 737 MAX-vliegtuigen te verkopen aan het Indiase Akasa. Het aandeel Plug Power daalde met meer dan 15 procent voorbeurs, nadat het bedrijf zei dat het van plan was om tot 1 miljard dollar aan nieuwe aandelen uit te geven. Vorig kwartaal werd al gewaarschuwd dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar kwam. Slotstanden Wall Street De S&P 500 daalde woensdag 0,6 procent naar op 4.739,21 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 37.266,67 punten en de Nasdaq noteerde 0,6 procent in het rood op 14.855,62 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.