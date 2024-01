Europees Parlement wil muziekstreaming reguleren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) Leden van het Europese parlement hebben woensdag met grote meerderheid een resolutie aangenomen die de Europese Commissie oproept om regelgeving te maken voor de eerlijke betaling van royalty's aan muziekartiesten. Dat meldde het parlement op zijn website. De meeste inkomsten gaan volgens het Europese Parlement naar een klein groepje populaire artiesten en enkele grote muzieklabels. Veel artiesten krijgen een zeer lage vergoeding voor hun werk, volgens het parlement. Dat wijst op de praktijk waarbij muzikanten soms minder of geen inkomsten accepteren, in ruil voor meer zichtbaarheid op streamingplatforms. Het Europese Parlement wil daarom dat de algoritmes en aanbevelingsmechanismes van dergelijke platforms transparant zijn, evenals het gebruik van AI. De resolutie die werd aangenomen met 532 tegen 61 stemmen, is geen wetsvoorstel en het kan jaren duren voordat een dergelijke wet kan worden opgetuigd en in werking treedt. De resolutie wijst erop dat er geen Europese regels bestaan voor muziekstreaming en dat de EU eerlijke beloning van artiesten dient te bevorderen, paal en perk moet stellen aan de grote hoeveelheid muziek die door AI-programma's wordt gemaakt, en moet nagaan of algoritmes voor het aanbevelen van bepaalde muziek en artiesten eerlijk zijn en niet bepaalde partijen bevoordelen. Bron: ABM Financial News

