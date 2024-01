Beursblik: Saxo ziet beleggersvertrouwen kelderen

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen van beleggers in de financiële markten is in januari gedaald, maar bleef nog wel positief. Dat stelde Saxo Bank in zijn maandelijkse peiling.

Op een schaal van -15 tot 15 daalde de index op maandbasis van 3,9 naar 2,8.

Het sentiment rond de AEX verslechterde eveneens. Beleggers verwachten gemiddeld een groei van 1,3 procent in de komende maand. Dat was de voorgaande maand nog 2,2 procent. De vooruitzichten voor de S&P 500 zijn eveneens negatiever geworden en gingen van een winst van 2,2 naar een plus van 1,3 procent.

"De onzekerheid rond de renteontwikkelingen en de aanhoudende spanningen in verschillende delen van de wereld spelen hierbij een rol. Beleggers kijken met argusogen naar deze ontwikkelingen, en de onzekerheid die ermee gepaard gaat, en vrezen voor escalatie van sommige conflicten", aldus beleggerstrainer Hans Oudshoorn van Saxo Bank.

De voorkeur voor aandelen is de afgelopen weken licht afgenomen op afstand gevolgd door andere beleggingscategorieën. Informatietechnologie blijft veruit de meest populaire sector onder beleggers, met 50,4 procent van de respondenten die deze sector verkiest. Dat was in de voorgaande maand nog 45,8 procent.

Het populairste aandeel onder de Nederlandse hoofdfondsen is ASML, gevolgd door NN Group. Mogelijk houdt dit volgens Saxo verband met de woekerpolisschikking van NN met een aantal belangenorganisaties. Shell zakte van de tweede naar de derde plaats in de favorietenlijst.

Op het verkooplijstje van de hoofdfondsen neemt Philips opnieuw de eerste plaats in. ASML, BESI en Prosus staan gezamenlijk op de tweede plek. Shell bekleedt de derde positie.